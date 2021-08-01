Yıldızlar Bodrum Bale Festivali’nde

Bodrum Bale Festivali, her sene olduğu gibi bu sene de zengin bir program ve büyüleyici performanslar ile sanatseverlere gerçek bir sanat şöleni yaşatacak.

YAŞAR ANTER

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Türkiye'den ve dünyadan seçkin bale ve modern dans yapıtlarını buluşturacak olan Uluslararası Bodrum Bale Festivali, sanat şöleni yaşatacak. Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinde dünya ve Türkiye prömiyerleri gerçekleştirilen, her temsili kapalı gişe oynamış 4 çok özel eserin yanı sıra yabancı toplulukların sahneleyecekleri 2 eserle birlikte toplam 6 eserin 8 temsili festival boyunca izlenebilecek. Festivalde salgını anlatan Pandemic Balesi ilk kez sergilenecek.

Türkiye'nin ilk ve tek bale festivali olan uluslararası festivalin 18'incisi, bu yıl 4-17 Ağustos tarihlerinde Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenecek.

Küresel salgın sebebiyle iki yıl aradan sonra sanatseverlerin karşısına çıkacak festivalde Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak düzenlenen seyirci oturma düzeni ile gerçekleştirilecek.

AÇILIŞI HAREM İLE

Festivalin açılışı olan 4 Ağustos akşamı, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nün iddialı eserlerinden biri olan ve yıllardır seyirciyle buluşan Harem ile gerçekleşecek.

“Harem”, 20 yıldır kapalı gişe oynayarak en uzun süre sahnelenen ilk Türk balesi olma unvanı aldı. “Harem”in ney, kanun, bendir, kudüm gibi klasik Türk müziği sazlarıyla icra edilen ilk Türk bale eseri olma özelliğini bulunuyor. 7-8 Ağustos'ta sevilen bir müzikal iki temsille sahnede olacak. Yine Ankara Müdürlüğü tarafından geçen yıl dünya prömiyeri gerçekleştirilen ve büyük beğeni alan Gangster müzikali, döneme uygun müzikleri, dansları, şarkıları, dekor ve kostümleriyle ABD'nin “Büyük Buhran Günleri”ni sahneye taşıyor.

Pandeminin balesi

11 Ağustos Çarşamba akşamı, Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından bu yıl dünya prömiyeri gerçekleştirilen Pandemic balesi yaşadığımız küresel salgının hikayesini sanatın gözüyle sahneye taşıyacak. Antalya Devlet Opera ve Balesince sahnelenecek salgın sürecini konu alan, koreografisi Armağan Davran ile Volkan Ersoy'a ait eser, kahraman sağlık görevlilerine ithaf edilecek.

DİJİTAL EFEKTLER

Dijital efekt ve özel tasarlanmış görüntülerle desteklenen eserde, dekor ve kostüm tasarımı Çağda Çitkaya, ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor. Eserin dünya prömiyeri, 1 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nden tüm Türkiye ve dünyadaki sanat severlere, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın YouTube kanalından canlı yayınla gerçekleştirilecek. “Pandemic” bale eseri, Bach, Vivaldi ve Albinoni'ye ait müzikleri ve Alper Saldıran'ın konuk sanatçı olarak yer alacağı konseptle sanat severlerle buluşacak.

Frida'nın hikayesi anlatılacak

14 Ağustos Cumartesi akşamı, geçmiş senelerde Bodrumlu sanatseverlerin büyük beğenisi ile sahnelenen ve Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun hayatının anlatıldığı Frida balesi sahnede olacak. Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından sahnelenecek olan eserde Frida'nın küçük yaşta geçirdiği ağır sağlık sorunlarına rağmen resim yaparak hayata tutunma çabasının ve tutkusunun çarpıcı hikayesi anlatılıyor.

ETKİNLİKLER 21.30'DA

Uluslararası arenada başarıya ulaşmış eser ve toplulukları yakından izlemenin mümkün olduğu festivalin kapanışı 17 Ağustos Salı akşamı İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından sahnelenecek ünlü Carmen balesi ile olacak. 4-17 Ağustos tarihlerinde Bodrum Kalesi'nde gerçekleşecek olan 18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamındaki tüm etkinlikler saat 21.30'da başlayacak.