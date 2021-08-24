4 yıl 8 ay hapsi istenen Genco Erkal’dan açıklama

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, kendisiyle ilgili hazırlanan iddianame hakkında konuştu. Erkal, "İnsan haklarını, ifade özgürlüğünü savunacağım. Bana bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Sozcu.com.tr

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Tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Savcılığın 2016’da gönderilen ihbarı beş yıl sonra işleme koyduğu ve Erkal’ın Twitter hesabında geriye dönük tarama yapıp üç tweet’i seçtiği ortaya çıktı.

Erkal’ın “3 farklı paylaşımında Erdoğan’a hakaret ettiği” belirtilerek 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

“BANA BU FIRSATI VERDİKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Erkal, “Paylaşımlarımda hakaret yoktur. Hiçbir zaman olmadı. İddianame kabul edilirse mahkemede sadece kendimi değil, başta Cumhuriyetin temel değerleri olmak üzere, doğayı, demokrasiyi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü savunacağım. Bana bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.