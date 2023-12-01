Afra Saraçoğlu aşk sorularına son noktayı koydu

'Yalı Çapkını' dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yazın Göcek'te samimi bir şekilde görüntülenen Afra Saraçoğlu, özel hayatıyla ilgili ilk kez konuştu.

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‘Yalı Çapkını’ dizisinin başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu yazın Göcek’te dudak dudağa görüntülenmişti. Uzun süredir aşk hayatıyla ilgili sorulara yanıt vermeyen Saraçoğlu, dün akşam kendi doğum günü partisinde Demir ile birlikteliğinin olmadığını söyledi.



“SADECE İŞ ARKADAŞIYIZ”

Parti öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Afra Saraçoğlu, “Yani ben artık bir son nokta koymak istiyorum çünkü artık daha fazla gündeme de gelmek istemiyorum konuyla ilgili. Sadece iş arkadaşıyız, özel bir birlikteliğimiz yok” dedi.

“Ayrılık sebebi ne?” sorusundan rahatsız olan oyuncu, “Hiç gerek yok arkadaşlar böyle şeylere” ifadesini kullandı.

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