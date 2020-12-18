Ahmet Kural’ın cezası belli oldu

Üsküdar’da zincirleme trafik kazasına karışan ve alkollü olduğu tespit edilen oyuncu Ahmet Kural, ‘basit yargılama usulüyle’ yargılandığı davada 12 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme Kural’ın sürücü belgesinin 10 ay süreyle geri alınmasına da karar verdi.

İstanbul Üsküdar'da 19 Şubat 2020'de zincirleme trafik kazasına karışan oyuncu Ahmet Kural'ın ‘bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava ‘basit yargılama usulü' kapsamında karara bağlandı.

Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nin ön inceleme tutanağında, müşteki Nursen Kadayıfçıoğlu'nun avukatının suçun olası kasıtla işlendiğinin kabul edilmesini ve Kural'ın trafik güvenliğini ihlal suçundan da cezalandırılmasını talep ettiği belirtildi.

EHLİYETİ 10 AY SÜREYLE GERİ ALINDI

Davayı karara bağlayan mahkeme, Ahmet Kural'ın ‘taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak’ suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, 12 bin lira adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Öte yandan Kural'ın sürücü belgesinin 10 ay süreyle geri alınmasına karar verildi.

İTİRAZ EDERSE DURUŞMA AÇILACAK

Tutanakta, basit yargılama usulüne göre dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, kararın taraflara tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz yapılabileceği belirtildi. İtiraz edildiği takdirde duruşma açılacağı belirtilerek, sanık tarafından itiraz edilmesi ve yeniden mahkumiyet kararı verilmesi halinde dörtte bir oranında indirim uygulanamayacağının ihtarına karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Üsküdar'da 19 Şubat 2020'de zincirleme trafik kazasına karışan oyuncu Ahmet Kural hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ahmet Kural'ın seyir halindeyken önce Berkay Y.'nin, ardından Nursen K.'nın idaresindeki araca çarptığı ve zincirleme trafik kazasının meydana geldiği belirtildi.

İddianamede, kaza sonrası yapılan ölçümde 1.85 promil alkolü olduğu tespit edilen Ahmet Kural'ın ‘bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 4 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını istendi.