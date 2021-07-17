Ahu Tuğba kızının lüks otomobilini çöpe attı

ABD’nin Miami kentinde yaşamını sürdüren Ahu Tuğba, kızı Anjelik Calvin’in otomobilini bir türlü tamir ettiremeyince adeta çileden çıktı. O anları ise kızı Anjelik Calvin görüntüledi.

“KIZIMIN ARABASINI ÇÖPE ATTIRDILAR”

Videoda gergin olduğu görülen Ahu Tuğba, “Buradaki tamirci adı altında hiçbir şeyden anlamayan insanlar, bana en sonunda kızımın arabasını çöpe attırdı” ifadelerini kullandı.

65 yaşındaki oyuncunun videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

“İHTİYACI OLANA VERSEYDİN”

Çöpe atılan otomobile üzülen Tuğba’nın takipçileri ise, ünlü oyuncuya “Atmasaydın, ihtiyacı olana verseydin”, “Kimse yapamadı mı?”, “Arabayı kurtaran olur, atmayın” yorumlarında bulundu.

KIZI POLİS OLMUŞTU

lorida’daki Everglades University’nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren 28 yaşındaki Anjelik, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizmişti.

2019 yılında Florida’daki polis akademisinde eğitim alan Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamlamış ve silah, yakın dövüş ve ilk yardım gibi eğitimler alarak polis akademisinden mezun olmuştu.