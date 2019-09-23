Akın Koçovalı’ya hayat veren Burak Dakak kimdir? Burak Dakak kaç yaşında?

Şu sıralar Show televizyonunda yayınlanan Çukur dizisinde, Akın Koçovalı karakterini canlandıran Burak Dakak hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Burak Dakak kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BURAK DAKAK KİMDİR?

Burak Dakak, 18 Haziran 1998 yılında Ankara’da doğmuştur. 2008 yılında küçük oyuncu olarak rol aldığı Doğruluk Ekseni dizisi ile kariyerine adım atmıştır. Ezel, Geniş Aile, Ekip, Benim Adım Gültepe, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Umuda Kelepçe Vurulmaz ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol almıştır.

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur adlı dizide Akın Koçovalı karakterine hayat veren Burak Dakak, 1.67 metre boyunda, 60 kilo ve İkizler burcudur.

Burak Dakak'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Çukur (Akın Koçovalı) (TV Dizisi)

2018 – Gülperi (Hasan) (TV Dizisi)

2018 – Diriliş Ertuğrul (Şehzade Gıyaseddin Keyhüsrev) (TV Dizisi)

2016-2017 – Umuda Kelepçe Vurulmaz (Onur) (TV Dizisi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl Kösem (Şehzade Mehmet) (TV Dizisi)

2014 – Benim Adım Gültepe (Fevzi) (TV Dizisi)

2013 – Hıyanet Sarmalı (TV Dizisi)

2013 – Ekip (TV Dizisi)

2009 – Kendi Okulumuza Doğru

2009 – Geniş Aile (TV Dizisi)

2009 – Ezel (TV Dizisi)

2008 – Doğruluk Ekseni (TV Dizisi)