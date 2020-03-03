Aleyna Solaker kimdir? Aleyna Solaker nereli ve kaç yaşında?

Aleyna Solaker, 1994 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Kuş Dili isimli dizi ile çıkan Aleyna Solaker hakkında merak edilenler haberimizde... Kırgın Çiçekler dizisi ile şöhreti bulan Aleyna Solaker nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Hizmetçiler dizisinde Çiçek Tuna karakterini canlandıran Aleyna Solaker hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Aleyna Solaker kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ALEYNA SOLAKER KİMDİR?

Aleyna Solaker, 5 Aralık 1994 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Eğitimine Bilgi Üniversitesi'nde devam eden Solaker, ilk oyunculuk deneyimini 2006 yılında yayınlanan Kuş Dili dizisi ile yaşamış, ardından Dersimiz Atatürk, İşte Benim ve Kırgın Çiçekler gibi yapımlarda rol almıştı. Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Hizmetçiler adlı dizide Çiçek karakterine hayat veren Aleyna Solaker, 1.72 metre boyunda, 56 kilo ve Yay burcudur.

Aleyna Solaker'in rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Hizmetçiler (Çiçek) (TV Dizisi)

2018 – Aşktroloji (Sinema Filmi)

2015-2018 – Kırgın Çiçekler (Meral) (TV Dizisi)

2014 – Beyaz Karanfil (TV Dizisi)

2013 – Altındağ (Cemre) (TV Dizisi)

2009 – Dersimiz Atatürk (TV Dizisi)

2006 – Kuş Dili (TV Dizisi)