Aleyna Tilki ile Demet Akalın arasında ipler iyice gerildi

Aleyna Tilki ile Demet Akalın arasında başlayan ‘dünya starı’ gerilimi büyüyor. Tilki, kendisi ve rol aldığı dizi hakkında eleştirilerde bulunan Demet Akalın’ı takipten çıkardı.

Aleyna Tilki, İngilizce şarkısı Retrograde ile dünyaya açılacağı yönünde açıklamalarda bulunmuş, kendisine destek vermeyen kişilere ise sitem etmişti.

Aleyna’nın açıklamalarının ardından geçen günlerde sunuculuğunu yaptığı programda konuşan Demet Akalın, “Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor. Kimse bana destek olmuyor demiş, biz destek olsak ne olacak? Bize kimse destek olmadı. Ben ilk çıktığında ona çok destek oldum. Ben dünya starı olacağım deyip 3 sene sonra çocuk dizinde başrol oldu” demişti.

“BEN DÜNYA STARI OLANA KADAR TAKİPTEYİM”

Aralarında başlayan bu polemiğin ardından Aleyna Tilki de sessizliğini bozdu. Tilki kendisini ve oynadığı diziyi eleştiren Akalın’ı takipten çıkardı. Genç şarkıcı, “Ben dünya starı olana kadar takipteyim” dedi.