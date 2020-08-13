Ali Biçim kimdir? Ali Biçim nereli, kaç yaşında?

Ali Biçim, 1987 doğumludur. İlk olarak ismini Micheal Jackson’ın efsane şarkılarından Beat It’i parodi şekilde Just Pide ismiyle yorumlayarak klip çeken ve bunu YouTube’da yayınlayarak duyuran Ali Biçim hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Ali Biçim nereli ve kaç yaşında?

Son dönemlerde Youtube ve sosyal medya hesaplarında Mesut Can Tomay ile birlikte birbirinden komik videolarını takipçileri ile paylaşan Ali Biçim hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Ali Biçim kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

ALİ BİÇİM KİMDİR?

Ali Biçim, 17 Nisan 1987 tarihinde Kocaeli İzmit'te dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur. Komedyenliğin yanı sıra sunucu, oyuncu ve yazar olarak görev yapmaktadır.

2011 yılında Michael Jackson’ın “Beat It” parçasından etkilenip, profesyonel bir şekilde kaydettiği “Just Pide” adlı parçasına parodi bir klip çekti ve bunu YouTube’da yayımladı. Aynı yıl, Yalın’ın “Ki Sen” adlı şarkısının “Ellerim Nasırlı” başlıklı parodi sürümünü seslendirdi ve bunun için de yine parodi bir video klip çekerek YouTube’da yayımladı.Bunun ardından yine 2011 yılında Okan Bayülgen ile birlikte TV8’de yayınlanan Disko Kralı için skeçler yazdı ve bu skeçlerde oynadı. Ardından 2013 yılında Baya İyi isimli stand up gösterisiyle turneye çıkarak performans sergilemeye devam etmiştir. Aynı yıl Babam Sınıfta Kaldı isimli dizide rol almaya başlamıştır.

2014 yılında Ali Biçim Show isimli gece şovu programıyla televizyon ekranlarındaki sunuculuk hayatına başlamıştır. Ancak 13 bölümün ardından program yayından kaldırılmıştır. 2017 yılında hayatını ve kariyerini anlattığı Bu Ne Biçim Hikaye Böyle isimli kitabını yayımlayan Ali Biçim, Tam Kafadan Karavana isimli bir televizyon projesinde yer almıştır.

2019 yılında yeniden YouTube platformuna geri dönen Ali Biçim, Tam Kafadan isimli projede tanıştığı Mesut Can Tomay‘la birlikte içerikler üretmeye başlamıştır. Kısa sürede 1 milyon takipçiye ulaşmıştır.

Kitapları:

2107 – Bu Ne Biçim Hikaye Böyle

Televizyon programları:

2011-2012 – Medya Kralı (Oyuncu)

2011-2012 – Disko Kralı (Oyuncu)

2014 – Ali Biçim Show (Sunucu)

Ali Biçim'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sar Başa (Oral) (Sinema Filmi)

2018 – Tam Kafadan Karavana (Şenol) (TV Dizisi)

2016 – Propaganda 2 (Sinema Filmi)

2013 – Babam Sınıfta Kaldı (Yazgan) (TV Dizisi)