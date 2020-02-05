Alp Akar kimdir? Alp Akar nereli ve kaç yaşında?

Alp Akar, 2006 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Canım Ailem dizisi ile gerçekleştiren Alp Akar hakkında merak edilenler haberimizde... Alp Akar nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Remzi karakterini canlandıran Alp Akar hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Alp Akar kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ALP AKAR KİMDİR?

Alp Akar, 27 Şubat 2006 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Orta öğretim öğrencisi olan Alp Akar, Canım Ailem dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Sırasıyla Geniş Aile, Umutsuz Ev Kadınları, Hayat Dediğin, Vicdan, Kertenkele, Çifte Saadet, Güldüy Güldüy Show ve Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Remzi karakterine hayat veren Alp Akar, 1.52 metre boyunda, 40 kilo ve Balık burcudur.

Alp Akar’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Doğduğun Ev Kaderindir (Remzi) (TV Dizisi)

2019 – Payitaht Abdülhamid (Şehzade Nureddin) (TV Dizisi)

2017-2018 – Bizim Hikaye (Fikret) (TV Dizisi)

2016 – Berzah: Cin Alemi (Sinema Filmi)

2016 – Vatanım Sensin (Küçük Salih) (TV Dizisi)

2016 – Çifte Saadet (Mert) (TV Dizisi)

2016 – Güldüy Güldüy (TV Dizisi)

2015 – Kertenkele (Sezgin) (TV Dizisi)

2015 – Ekonomi Tıkırında (Sinema Filmi)

2014 – Arka Sokaklar (TV Dizisi)

2013 – Vicdan (Can) (TV Dizisi)

2013 – Hayat Dediğin (TV Dizisi)

2011 – Umutsuz Ev Kadınları (Çetin) (TV Dizisi)

2011 – Geniş Aile (TV Dizisi)

2010 – Ezel (TV Dizisi)

2009 – Canım Ailem (TV Dizisi)