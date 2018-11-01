Ayşe Damgacı kimdir? Ayşe Damgacı nereli ve kaç yaşında?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ayşe Damgacı 1973 doğumludur. İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Ayşe Damgacı hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz. Ayşe Damgacı nereli ve kaç yaşında?

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Şu sıralar Star televizyonunda ikinci sezonu yayınlanan Avlu adlı dizide, Hasret karakterini canlandıran Ayşe Damgacı hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ayşe Damgacı kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

AYŞE DAMGACI KİMDİR?

Ayşe Damgacı, 1973 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İktisat Fakültesinde okurken oyuncu olmaya karar vermiş ve Şahika Tekand Oyunculuk ve Sanat Stüdyosunda eğitim almıştır. Ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

2008 senesinde başından geçmiş olan olaylar ile ilgili senaryosunu yazıp başrolünü oynadığı Gitmek isimli sinema filmi ile tanınmış ve birçok ödül almıştır.

Göçebe Şarkılar isimli bir grupta vokallik yapan Ayça Damgacı bugüne kadar İlk Bakışta Aşk, Işık, Ay Lav Yu, Gitmek, 72. Koğuş, Unutma Beni İstanbul, Gece, Yaktın Beni, Yozgat Blues, Güldünya, Canım Ailem, Aramızda Kalsın ve O Hayat Benim gibi projelerde rol almıştır.

Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Avlu adlı dizide Hasret karakterine hayat veren Ayşe Damgacı, 1.60 metre boyunda, 78 kilodur.

Ödülleri:

2009 – Tetouan Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu – Gitmek: Benim Marlon And Brandom

2008 – 27.İstanbul Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu – Gitmek: Benim Marlon And Brandom

2008 – 14.Saraybosna Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu – Gitmek: Benim Marlon And Brandom

2008 – 15. Uluslararası Altın Koza Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu – Gitmek: Benim Marlon And Brandom

Senaryosunu yazdığı film:

2008 – Gitmek: Benim Marlon And Brandom

Ayşe Damgacı’nın rol aldığı diziler:

2018 – Avlu (Hasret)

2015-2016 – O Hayat Benim (Muzaffer)

2013-2014 – Aramızda Kalsın (Hatçik)

2009 – Güldünya (Aynur)

2008-2009 – Canım Ailem (Fitnat)

Ayşe Damgacı’nın rol aldığı filmler:

2017 – Shall No One Hold My Hand! (Mualla)

2017 – Ay Lav Yu Tuu (Fehime)

2015 – Yaktın Beni (Maria)

2014 – Gece (Alev)

2013 – Şimdiki Zaman (Müşteri)

2011 – Yozgat Blues (Neş’e)

2010 – Unutma Beni İstanbul

2010 – 72. Koğuş (Kara Ayşe)

2009 – Ay Lav Yu (Fehime)

2008 – Gitmek: Benim Marlon And Brandom (Ayça)