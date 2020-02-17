Aysel Gürel sevenleri tarafından anıldı

Söz yazarı ve besteci Aysel Gürel vefatının 12. Yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında sevenleri tarafından anıldı.

Müzik tarihinin önemli söz yazarlarından, Aysel Gürel, Mezarında okunan dualar ile anıldı. Aysel Gürel’in anma törenine kızları Müjde Ar ve Mehtap Ar da katıldı.

“SİNEMA FİLMİ İLE ANACAĞIZ”



Anma törenine katılan Müjde Ar el açıp dua etti. Annesi Aysel Gürel için kısa bir konuşma yapan Müjde Ar ‘Annem’i gelecek yıllarda inşallah sinema filmi ile anacağız şuan için hazırlık aşamasında olduğu için hiç bir şey belli değil’ dedi.

BİR ÇOK AYSEL OLACAK

Filmde Aysel Gürel’ i kimin oynayacağı hakkındaki soruları yanıtlarken Müjde Ar “Aysel için belirlenen bir isim yok, film şuan taslak aşamasında, bir çok yaşını anlatacağımız için bir sürü Aysel olacak filmde” dedi.