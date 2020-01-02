Azerin, Okan Bayülgen’in “Azeri Türkçesi” İfadesine tepki gösterdi

Muhabbet Kralı’nın son bölümünde konu Türk dilleriydi. Konuklar ise Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Emine Yılmaz ve Prof. Dr. Nurettin Demir, müzisyen İrfan Gürdal, Azerbaycanlı şarkıcı Azerin’di. Türk dilleri hakkında konuşulurken Okan Bayülgen’in “Azeri Türkçesi” demesi Azerin’i kızdırdı.

“AZERİ DEMEYİN”

Bayülgen’in bu ifadesi üzerine araya giren Azerin, “Azeri demeyin, Azerbaycan Türkçesi deyin” dedi. Okan Bayülgen’in olayın sebebini sormasıyla konuşan Azerin, neden Azerice değil de Azerbaycan Türkçesi denilmesi gerektiğini şu sözlerle anlattı: “Bu bir siyasi seceredir. Yani siyasetin bizi yönlendirdiği ve bizi bölmek için kullandığı bir şey. Bir ağacın dallarını düşünün; bu dallarda Kazak, Kırgız, Özbek, Azerbaycan ve Türkmen… Kızılderililerin bile dillerinde çok Türkçe kelime var. Dünya siyaseti bizi birbirimizden ayırdığı için biz coğrafyamızın adını taşımışız. Azerbaycan’da yaşayanlar Azeri olmuş ama bizim Azeri ile hiçbir ilgimiz yok. Biz Türküz, dilimiz de Türk” ifadelerini kullandı.