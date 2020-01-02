Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Azerin, Okan Bayülgen’in “Azeri Türkçesi” İfadesine tepki gösterdi
Azerbaycanlı ses sanatçısı Azerin, konuk olduğu programda Okan Bayülgen'in "Azeri dili" demesine tepki göstererek "Azeri dili demeyin, Azerbaycan Türkçesi deyin" diyerek yanıt verdi.
Magazin 2 Ocak 2020 - 10:42

Muhabbet Kralı’nın son bölümünde konu Türk dilleriydi. Konuklar ise Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Emine Yılmaz ve Prof. Dr. Nurettin Demir, müzisyen İrfan Gürdal, Azerbaycanlı şarkıcı Azerin’di. Türk dilleri hakkında konuşulurken Okan Bayülgen’in “Azeri Türkçesi” demesi Azerin’i kızdırdı.

“AZERİ DEMEYİN”

Bayülgen’in bu ifadesi üzerine araya giren Azerin, “Azeri demeyin, Azerbaycan Türkçesi deyin” dedi. Okan Bayülgen’in olayın sebebini sormasıyla konuşan Azerin, neden Azerice değil de Azerbaycan Türkçesi denilmesi gerektiğini şu sözlerle anlattı: “Bu bir siyasi seceredir. Yani siyasetin bizi yönlendirdiği ve bizi bölmek için kullandığı bir şey. Bir ağacın dallarını düşünün; bu dallarda Kazak, Kırgız, Özbek, Azerbaycan ve Türkmen… Kızılderililerin bile dillerinde çok Türkçe kelime var. Dünya siyaseti bizi birbirimizden ayırdığı için biz coğrafyamızın adını taşımışız. Azerbaycan’da yaşayanlar Azeri olmuş ama bizim Azeri ile hiçbir ilgimiz yok. Biz Türküz, dilimiz de Türk” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABEROkan Bayülgen'den çocuklarıyla oynayan babalara: Gerzek!
Son güncelleme: 10:51 - 02.01.2020