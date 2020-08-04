Barış Falay kimdir? Barış Falay nereli, kaç yaşında?

Barış Falay, 1972 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 1995 yılında yayınlanan Çiçek Taksi dizisiyle geçen Barış Falay hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Barış Falay nereli ve kaç yaşında?

Ezel dizisinde hayat verdiği Kerpeten Ali karakteriyle akıllara kazınan ve son olarak Paramparça dizisinde rol alan Barış Falay hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Barış Falay kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler..

BARIŞ FALAY KİMDİR?

Barış Falay, 9 Nisan 1972 tarihinde Balıkesir Edremit'te dünyaya gelmiştir. Babasının memuriyeti dolayasıyla pek çok il gezen Barış Falay, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Çeşitli özel tiyatrolarda ve Ankara Devlet Tiyatrosu’nda 2 yıl çalıştıktan sonra, 1997 yılında kuruluş sınavıyla beraber İzmit Şehir Tiyatrosu sanatçısı oldu.

“Hamlet” ile başlayan tiyatro hayatı, “Üç Kuruşluk Opera”, “Misafir”, “Kamyon”, “Roberto Zucco”, “Kırmızı Yorgunları”, “Azizname”, “Barış”, “Bahar Noktası”, “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz”, “Karar Kimin” ve daha birçok oyunda oynayarak devam etti.

Kameralar karşısına ilk kez Çiçek Taksi dizisiyle geçen Barış Falay, Ezel dizisinde canlandırdığı Kerpeten Ali karakteriyle Magazinciler Derneği tarafından en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülmüştür.

Oyuncu Esra Ronabar ile 7 Temmuz 2006 tarihinde evlenenen Barış Falay'ın Rüzgar Mavi (d.2009) adında bir oğlu vardır.

Barış Falay'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2015-2017 – Paramparça (Harun) (TV Dizisi)

2013-2015 – Medcezir (Selim) (TV Dizisi)

2011-2012 – Al Yazmalım (Cemşit) (TV Dizisi)

2009-2011 – Ezel (Kerpeten Ali) (TV Dizisi)

2011 – Ya Sonra (Cem) (Sinema Filmi)

2009 – İstanbul Çocukları

2008 – Şeytanın Pabucu (Niyazi) (Sinema Filmi)

2008 – Kirpi (Jilet Sadi) (Sinema Filmi)

2007 – Çemberin Dışında (Mafya) (TV Dizisi)

2006 – Bebeğim (Yavuz) (TV Dizisi)

2004-2005 – Aliye (Müco) (TV Dizisi)

2004 – Karım ve Annem (TV Dizisi)

2002 – Yarım Elma (TV Dizisi)

2002 – Kuzenlerim (Engin) (TV Dizisi)

2001 – 90-60-90 (TV Dizisi)

2001 – Bizim çocuklarımız (TV Dizisi)

2001 – Tatlı Hayat (TV Dizisi)

2000 – Dadı (Şafak) (TV Dizisi)

1995 – Çiçek Taksi (TV Dizisi)