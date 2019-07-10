Başak Köklükaya kimdir? Başak Köklükaya nereli ve kaç yaşında?

Başak Köklükaya, 1974 doğumludur. Televizyon ekranlarına ilk kez Yazlıkçılar dizisi ile çıkan Başak Köklükaya hakkında merak edilenler haberimizde... Başak Köklükaya nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Netflix’in ikinci Türk dizisi Atiye’de yer alan Başak Köklükaya hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Başak Köklükaya kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BAŞAK KÖKLÜKAYA KİMDİR?

Başak Köklükaya, 19 Nisan 1974 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuvarı, Bale Bölümü ile Bilkent Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Tiyatro Bölümü'ünden mezun oldu. 1995 yılında Şehir Tiyatroları'nda çalışmaya başladı.

İlk oyunculuk deneyimini 1993 yılında Yazlıkçılar dizisi ile yaşadı ve Bizimkiler dizisiyle devam etti. İlk sinema tecrübesini Ferzan Özpetek’in Hamam adlı filmiyle yaşayan Başak Köklükaya, bu filmle Ankara Film Festivali’nde “Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu” ödülünü aldı.

Başak Köklükaya, 2003 yılından beri Mehmet Murat İnal ile evlidir ve Ali İnal adında bir oğlu vardır.

Şimdilerde Netflix’in ikinci Türk dizisi Atiye’de rol alan olan Başak Köklükaya, 1,73 metre boyunda, 53 kilo ve Koç burcudur.

Ödülleri:

2007 – Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği – En İyi Kadın Oyuncu – Küçük Kıyamet

2007 – Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu – Küçük Kıyamet

2006 – Beykent Üniversitesi İletişim Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu – Yanık Koza

2001 – Festival International de Cinema-Illes Balears (İspanya) – En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Üçüncü Sayfa

2000 – Orhun Arıburnu – En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Üçüncü Sayfa

2000 – 19. Uluslararası İstanbul Film Festivali – Kültür Bakanlığı En Başarılı Kadın Sanatçı Ödülü – Üçüncü Sayfa

2000 – 19. Uluslararası İstanbul Film Festivali – Eczacıbaşı Vakfı En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Üçüncü Sayfa

2000 – Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği – En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Üçüncü Sayfa

1999 – Sinema Yazarları Derneği – En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Üçüncü Sayfa

1999 – 36. Antalya Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Üçüncü Sayfa

1998 – 10. Ankara Uluslararası Film Festivali, Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu Ödülü, Hamam

Başak Köklükaya’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Atiye (TV Dizisi)

2017 – İşe Yarar Bir şey (Leyla) (Sinema Filmi)

2017 – Fi (Bölüm Oyuncusu) (TV Dizisi)

2011 – Tek Başımıza (Hande) (TV Dizisi)

2009 – Kül ve Ateş (Duygu) (TV Dizisi)

2009 – Canavarlar Yaratıklara Karşı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 – Süt (Zehra) (Sinema Filmi)

2006 – Küçük Kıyamet (Bilge) (Sinema Filmi)

2005 – Yanık Koza (Hanzade) (TV Dizisi)

2005 – Organize İşler (Sinema Filmi)

2004 – Çemberimde Gül Oya (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2004 – Uy Başuma Gelenler (Fındık) (TV Dizisi)

2003 – Mustafa Hakkında Herşey (Ceren) (Sinema Filmi)

2003 – Sultan Makamı (Asiye) (TV Dizisi)

2003 – Esir Şehrin İnsanları (Nermin) (TV Dizisi)

2003 – Bir Tutam Baharat (Saime) (Sinema Filmi)

2002 – Aşk ve Gurur (Yeşim) (TV Dizisi)

2001 – İtiraf (Nilgün) (Sinema Filmi)

2001 – Koltuk Sevdası (TV Dizisi)

2001 – Derviş (Sersen) (Sinema Filmi)

2000 – Baykuşların Saltanatı (Tülay) (Sinema Filmi)

1999 – Harem Suare (Sinema Filmi)

1999 – Duruşma (Belma) (Sinema Filmi)

1998 – Üçüncü Sayfa (Meryem) (Sinema Filmi)

1997 – Mektup (Sinema Filmi)

1997 – Hamam (Füsun) (Sinema Filmi)

1993-2001 – Bizimkiler (Özge) (TV Dizisi)

1993 – Yazlıkçılar (Figen) (TV Dizisi)