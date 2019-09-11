Berkay Şahin kimdir? Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin kimdir?

Berkay ve Özlem Ada Şahin çifti 2016 yılında evlenmişti. Sosyal medyada aşklarının her anını paylaşan ünlü çiftin fotoğrafları da büyük beğeni topluyor. Sık sık magazin basınında kendine yer bulan çift son olarak Arda Turan ve Berkay kavgası ile gündeme gelmişti. Peki Berkay Şahin kimdir? Eşi Özlem Ada Şahin kimdir?

Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin, 2016 yılında dünya evine girmişti. Çiftin 2017 yılında kızları Arya, geçtiğimiz ayda ikinci bebekleri Zeynep Mira dünyaya gelmişti. Çift mutluluklarını sıklıkla sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. İşte Özlem Ada Şahin ve Berkay Şahin'in bilinmeyenleri…

BERKAY ŞAHİN KİMDİR?

Berkay Şahin veya tanınan adıyla Berkay, 29 Aralık 1981 tarihinde dünyaya geldi. 1996 yılından beri annesiyle beraber İzmir‘de yaşayan sanatçı, 2009 yılından beri de İstanbul‘da yaşamaktadır. 2009 yılında İstanbul'a taşınan Berkay, albüm çalışmalarından önce Bodrum, Antalya, Çeşme, Kuşadası gibi tatil beldelerinde belirli mekânlarda sahne alıyordu. Berkay, 2010 yılında ilk albümü “Ele İnat” ile ‘en iyi sanatçı' ödülüne layık görüldü. İkinci albümü “Aşk Sadece” 2012 yılında yayınlandı. Uzun süredir birlikte olduğu manken Özlem Katipoğlu ile 31 Ağustos 2016’da evlendi. Çiftin Arya ve Zeynep Mira adında iki kızı var.

ÖZLEM ADA ŞAHİN KİMDİR?

Anne tarafı Boşnak, baba tarafı ise Yugoslavya kökenli olan Özlem Ada Şahin, 29 Ekim 1991 tarihinde Balıkesir Ayvalık'ta dünyaya geldi. Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde okuyan Özlem Ada Şahin, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Bunun yanı sıra İspanyolca eğitimi de almaktadır. Küçük yaşlarda bale eğitimi alarak model olmaya karar verdi ve birçok markanın defilelerinde podyuma çıktı.

2011 yılında ekranlara gelen başrollerini Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Nebahat Çehre'nin paylaştığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde cariye rolüne hayat verdi. Özlem Ada Şahin, 2016 yılında uzun süredir beraber olduğu şarkıcı Berkay'la nikah masasına oturdu.