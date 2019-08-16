Billur Kalkavan’dan ilginç açıklama: “Çocuk, hayatıma bela sokmak gibi”

Oyuncu Billur Kalkavan, çocuk özlemenin hiçbir zaman olmadığını belirterek, "Zaten özleyen doğurur. Çocuk, benim için hayatına bir bela sokmak gibi bir şey. Çok zor iş" dedi.

2. Sayfa’ya konuk olan Billur Kalkavan, nedne çocuk sahibi olmadığını anlattı. 56 yaşındaki isim “Çocuk özlemin var mı?” sorusunu şöyle cevaplandırdı:

“Çocuk özlemim hiçbir zaman olmadı. Zaten özleyen doğurur. Bir de doğuranların çocuklarını Allah bağışlasın, annelik müthiş bir duygu. Benim için hayatına bir bela sokmak gibi bir şey. Çocuk çok zor iş. Ben kaç yaşına geldim hala annemin başına belayım. Demek ki benimki de benim başıma bela olacak. Günümüzde nasıl büyüttüğünde çok önemli biz bahçeli evlerde rahat büyüdük. Şimdi çocuklar kopuk olduğu için ellerinde tabletlerle yaşıyorlar. “