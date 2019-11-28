Burak Çelik kimdir? Burak Çelik nereli ve kaç yaşında?

Burak Çelik, 1992 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Karagül dizisi ile gerçekleştiren Burak Çelik hakkında merak edilenler haberimizde... Burak Çelik nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Sevgili Geçmiş dizisinde Mahir Denizhan karakterini canlandıran Burak Çelik hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Burak Çelik kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BURAK ÇELİK KİMDİR?

Burak Çelik, 21 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde Oyunculuk Bölümü'nü bitirmiştir. Best Model of Turkey ve Best Model of the World yarışmalarından birinci olarak çıkan Burak Çelik, Hande Yener'in Kraliçe ve Hasta isimli şarkılarının klibinde oynamıştır. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Karagül isimli dizide canlandırdığı Serdar karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Sevgili Geçmiş dizisinde Mahir karakterine hayat veren Burak Çelik, 1.90 metre boyunda, 83 kilo ve Yengeç burcudur.

Burak Çelik’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sevgili Geçmiş (Mahir) (TV Dizisi)

2018 – Karanlıktaki Melekler (Berk) (Sinema Filmi)

2017 – Söz (Selim) (TV Dizisi)

2017 – Kara Yazı (Erdem) (TV Dizisi)

2017 – Deli Aşk (Jeremy Jackson) (Sinema Filmi)

2016 – Hayat Sevince Güzel (Barış) (TV Dizisi)

2013-2015 – Karagül (Serdar) (TV Dizisi)