Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Can Yaman’dan kadın hayranına skandal yanıt: Arka odaya geçelim…
İspanya'da bir programa katılan oyuncu Can Yaman, kendisine "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?" diyen kadın hayranına "Arka odaya geçelim kanıtlayayım" şeklinde skandal bir yanıt verdi.
Magazin 3 Aralık 2019 - 17:56

Dizi oyuncusu Can Yaman, geçtiğimiz günlerde davetli olarak gittiği İspanya’da bir televizyon programına konuk oldu. Tercüman eşliğinde hayranlarından gelen soruları cevaplayan Can Yaman, bir kadın hayranına verdiği tepkiyle ağızları açık bıraktı.

İLGİLİ HABERTuba Ünsal'dan Can Yaman'a; 'Karısını döven adamdan ne farkın kaldı?'

“ARKA ODAYA GEÇELİM KANITLAYAYIM”

Yaman, bir kadın seyircinin “Buradan Can Yaman’ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz, ancak bize Can Yaman’ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin?” şeklindeki sorusuna “Arka odaya geçelim kanıtlayayım” yanıtını verdi.

Son güncelleme: 17:59 - 03.12.2019
Etiketler