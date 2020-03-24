Cansu Tuman kimdir? Cansu Tuman nereli ve kaç yaşında?

Cansu Tuman, 1994 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Arka Sokaklar dizisi ile gerçekleştiren Cansu Tuman hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Cansu Tuman nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Öğretmen dizisinde Merve karakterini canlandıran Cansu Tuman hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Cansu Tuman kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

CANSU TUMAN KİMDİR?

Cansu Tuman, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde eğitimine devam eden Cansu Tuman, Sanat Akademisinde oyunculuk eğitimi almıştır.

Oyunculuğa başlamadan önce Moleküler Biyolog olarak çalışan Tuman, kameralar karşısına ilk olarak 2015 yılında Arka Sokaklar ve Kiralık Aşk gibi dizlerde aldığı küçük rollerle geçmiştir.

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Arzu karakterine benzemesiyle ve başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Cansu Tuman, şimdilerde, Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Öğretmen dizisinde Merve karakterine hayat vermektedir. Cansu Tuman, 1.68 metre boyunda ve 52 kilodur.

Cansu Tuman'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Öğretmen (Merve) (TV Dizisi)

2019 – Gerçek Olamaz (Sinema Filmi)

2017-2018 – Ufak Tefek Cinayetler (Arzu'nun Gençliği) (TV Dizisi)

2015 – Kiralık Aşk (TV Dizisi)

2015 – Arka Sokaklar (TV Dizisi)