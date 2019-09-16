Ceyda Ateş kimdir? Ceyda Ateş nereli ve kaç yaşında?

Ceyda Ateş, 1987 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Çiçek Taksi dizisi ile geçen Ceyda Ateş hakkında merak edilenler haberimizde... Ceyda Ateş nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Çocuk dizisinde Şule Karasu karakterini canlandıran Ceyda Ateş hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ceyda Ateş kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

CEYDA ATEŞ KİMDİR?

Ceyda Ateş, 14 Eylül 1987 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. 5 yaşında iken çocuk güzellik yarışmasında birinci oldu ve ardından televizyon dünyasına adım attı. Barış Manço Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan Ceyda Ateş, televizyon ekranlarında ilk kez 1995 yılında yayınlanan Çiçek Taksi dizisinde canlandırdığı Aslı karakteri ile yer aldı.

Çiçek Taksi, Erguvan Yılları, Hayat Bağları, Küçük İbo, Üvey Baba, Tatlı Hayat, Dünya Varmış, Yarım Elma, Bulutbey, Gurbet Kadını, Hayat Bilgisi, Gizli Dünyalar, Cennet Mahallesi, Büyük Buluşma, Beşinci Boyut, Aşk Oyunu, Karagümrük Yanıyor, Ahh İstanbul, Yalan Dünya, Hayat Güzeldir, Doludizgin Yıllar, Kavak Yelleri, Elveda Rumeli, Yer Gök Aşk, Adını Feriha Koydum, Evlerden Biri, Emir’in Yolu, Böyle Bitmesin, Bir Yastıkta, Yılanların Öcü, Gamsız Hayat, O Hayat Benim gibi yapımlarda rol alan Ceyda Ateş, 2018 yılında Buğra Toplusoy ile evlendi.

Şimdilerde Star TV ekranarında yayınlanan Çocuk dizisinde Şule karakterine hayata veren Ceyda Ateş, 1.61 metre boyunda, 52 kilo ve Başak burcudur.

Ceyda Ateş’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Çocuk (Şule) (TV Dizisi)

2016-2017 – O Hayat Benim (Cemre) (TV Dizisi)

2015 – Tutar mı Tutar (Süreya) (TV Dizisi)

2015 – Gamsız Hayat (Ela) (TV Dizisi)

2015 – Adana İşi (Sinema Filmi)

2014 – Çırağan Baskını ((Elektra/Meryem) (TV Dizisi)

2014 – Yılanların Öcü (Zahide) (TV Dizisi)

2014 – Gulyabani (Duygu) (Sinema Filmi)

2013 – Firuze (Suzan) (TV Dizisi)

2013 – Aşk Ağlatır (Lale) (Sinema Filmi)

2012 – Evlerden Biri (Nursen) (TV Dizisi)

2011 – 2012 – Adını Feriha Koydum (Hande) (TV Dizisi)

2010 – Yer Gök Aşk (Betül) (TV Dizisi)

2009 – Kavak Yelleri (Leyla) (TV Dizisi)

2009 – Elveda Rumeli (Pembe) (TV Dizisi)

2008 – Hayat Güzeldir (Pınar Bahtiyar) (TV Dizisi)

2008 – 2009 – Doludizgin Yıllar (Pelin) (TV Dizisi)

2007 – Çılgın Dersane Kampta (Esra) (Sinema Filmi)

2007 – Yalan Dünya (Yeliz) (TV Dizisi)

2006 – Karagümrük Yanıyor (Petek) (TV Dizisi)

2006 – Gülcü Baba (TV Filmi)

2006 – Ahh İstanbul (Bölüm Oyuncusu) (TV Dizisi)

2005 – Beşinci Boyut (Gökçe) (TV Dizisi)

2005 – Aşk Oyunu (Feride) (TV Dizisi)

2005 – Algül ve Akgül / Gülcü Baba (TV Filmi)

2004 – Gizli Dünyalar (TV Dizisi)

2004 – Cennet Mahallesi (Dicle / Komiserin Kızı) (TV Dizisi)

2004 – Büyük Buluşma (TV Dizisi)

2003 – Hayat Bilgisi (Sude) (TV Dizisi)

2003 – Gurbet Kadını (Merve) (TV Dizisi)

2002 – Yarım Elma (Beren) (TV Dizisi)

2002 – Bulutbey (TV Dizisi)

2001 – Tatlı Hayat (Elena Gül) (TV Dizisi)

2001 – Dünya Varmış (TV Dizisi)

2000 – Üvey Baba (TV Dizisi)

2000 – Hayat Bağları (TV Dizisi)

1998 – Küçük İbo (Elmas) (TV Dizisi)

1998 – Erguvan Yılları (TV Dizisi)

1995 – Çiçek Taksi (Aslı) (TV Dizisi)