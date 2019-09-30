Cezmi Baskın kimdir? Cezmi Baskın nereli ve kaç yaşında?

Cezmi Baskın, 1949 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Dost Eller isimli dizi ile geçen Cezmi Baskın hakkında merak edilenler haberimizde... Cezmi Baskın nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yaşar Kadıoğlu karakterini canlandıran Cezmi Baskın hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Cezmi Baskın kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

CEZMİ BASKIN KİMDİR?

Cezmi Baskın, 11 Mart 1949 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde tamamlamıştır.

İstanbul Bakırköy Halk Evi'nde amatör olarak tiyatroya başladı. Daha sonra Bakırköy Halk Evi tiyatrosunda stajyer oyuncu olarak çalıştı.

Ayla Algan ve Beklan Algan’ın eğitmenliğini üstlendiği LCC Language and Culture Center'da tiyatro eğitatçı, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları'nda da çalıştı. Uzun yıllar çalıştığı, Ankara Devlet Tiyatroları'nda genç oyuncular yetiştirme çabalarına eğitmen olarak katıldı.

Çark, Bizimkiler, İkinci Bahar, Cahide, Ateşten Gömlek ve Kurtuluş gibi dizi filmlerinin yanısıra Hiçbiryerde, 9, O Da Beni Seviyor, Vizontele, Derviş, Kahpe Bizans, Eylül Fırtınası, Duruşma, Sen de Gitme Triandafilis, İntikam Zamanı, Kısık Ateşte 15 Dakika, Beynelmilel gibi sinema filmlerinde rol aldı. Cezmi Baskın, ÇASOD (Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği) ve FIA (Uluslararası Aktörler Federasyonu) üyesidir. 2005 yılından beri Çisel Baskın ile evlidir.

Şimdilerde Show TV ekranlarında yayunlanmakta olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yaşar karakterine hayat vermektedir. Cezmi Baskın, 1.73 metre boyunda 69 kilo ve Balık burcudur.

Ödülleri:

2002 – 13. Orhan Arıburnu Ödülleri – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – 9 (Dokuz))

2003 – 10. ÇASOD Oyuncu Ödülleri- “Jüri Özel Ödülü”

2007 – 14. Altın Koza Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu – Beynelmilel

2008 – 6th Pune International Film Festival (Hindistan) – En İyi Erkek Oyuncu – Beynelmilel

2009 – 7th Karachi International Film Festival (Pakistan) – En İyi Başrol Oyuncusu – Beynelmilel

Cezmi Baskın’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Yaşar) (TV Dizisi)

2019 – Sesinde Aşk Var (Şükrü Dede) (Sinema Filmi)

2018 – Dümdüzz Adam (Sinema Filmi)

2018 – Bebek Geliyorum Demez (Kerim) (Sinema Filmi)

2017 – İlk Öpücük (Şehmuz)(Sinema Filmi)

2017 – Rüzgar (Osman)(Sinema Filmi)

2017 – Kaç Kaçabilirsen (Ferit) (Sinema Filmi)

2017 – Babam (Metin) (Sinema Filmi)

2016 – Vezir Parmağı (Sinema Filmi)

2016 – Murtaza (Murtaza) (Sinema Filmi)

2016 – Küçük Esnaf (Hüseyin) (Sinema Filmi)

2016 – Rüzgarın Kalbi (Muammer)(TV Dizisi)

2015 – Şevkat Yerimdar 2: Bizde Sakat Çok (Memduh)(Sinema Filmi)

2015 – Takım: Mahalle Aşkına! (Sinema Filmi)

2015 – Kötü Kedi Şerafettin (Şemistan) (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2015 – Ekşi Elmalar (Etar) (Sinema Filmi)

2015 – Bana Baba Dedi (Macit)(TV Dizisi)

2014 – Yolculuk (Baba) (Sinema Filmi)

2014 – Yolunda A.Ş.- Çinçin Bağları Hikâyesi (Sinema Filmi)

2014 – Sadece Sen (Turan) (Sinema Filmi)

2014 – Hadi İnşallah (Pucca Baba) (Sinema Filmi)

2014 – Gurbette Aşk (Salih) (TV Dizisi)

2014 – Bizum Hoca (Bizum Hoca) (Sinema Filmi)

2014 – Roman Havası (TV Dizisi)

2013 – Şevkat Yerimdar (Memduh) (Sinema Filmi)

2013 – Sürgün İnek (Muhtar Sami) (Sinema Filmi)

2013 – Herşey Yolunda Merkez (Muzaffer) (TV Dizisi)

2013 – Bizim Okul (Müdür Yardımcısı Şevket) (TV Dizisi)

2012 – Hükümet Kadın (Eşekçi Feyzullah) (Sinema Filmi)

2011 – Ya Sonra (Adem’in Babası)) (Sinema Filmi)

2011 – Devrimden Sonra (Yaşlı Adam) (Sinema Filmi)

2010 – Newyork’ta Beş Minare (Sinema Filmi)

2010 – Aşk Tesadüfleri Sever (Cezmi) (Sinema Filmi)

2009 – Rina (Hilmi) (Sinema Filmi)

2009 – Neşeli Hayat (Lokman’ın Kayınbabası Ali) (Sinema Filmi)

2009 – Güneşi Gördüm (Bünyamin) (Sinema Filmi)

2009 – Gecenin Kanatları (Antrenör) (Sinema Filmi)

2008 – 2011 – Akasya Durağı (Osman Aga) (TV Dizisi)

2007 – Tatlı Bela Fadime (Reis) (TV Dizisi)

2007 – Oyunlarla Yaşayanlar (TV Filmi)

2007 – Beyaz Melek (Sabri) (Sinema Filmi)

2006 – Unutulmayanlar (Cemil) (Sinema Filmi)

2006 – Maskeli Beşler: Irak (Reis) (Sinema Filmi)

2006 – Kısık Ateşte 15 Dakika (Fransız Şef Marcel) (Sinema Filmi)

2006 – Hasret (Osman) (TV Dizisi)

2006 – Fırtına (Bilal) (TV Dizisi)

2006 – Beynelmilel (Abuzer Yayladalı) (Sinema Filmi)

2005 – Çılgın Yuva (Hamdi) (TV Dizisi)

2005 – Son Osmanlı (TV Dizisi)

2005 – Organize İşler (Tabutçuların Şefi) (Sinema Filmi)

2004 – Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (TV Dizisi)

2004 – Tarçın Konuştu (TV Dizisi)

2004 – Ayışığı Neredesin (TV Dizisi)

2003 – Vizontele Tuuba (Latif ) (Sinema Filmi)

2003 – G.O.R.A (Amir Tocha) (Sinema Filmi)

2002 – Zalim (Cankat Bey) (TV Dizisi)

2002 – Emanet (Osman) (TV Dizisi)

2002 – Abdülhamit Düşerken (Ahmet Rasim) (Sinema Filmi)

2002 – 9 (Dokuz) (Salim) (Sinema Filmi)

2001 – O da Beni Seviyor (Rıza) (Sinema Filmi)

2001 – Hiçbiryerde (Sinemacı Muzaffer) (Sinema Filmi)

2001 – Hayalköy (Tamirci Amca) (TV Dizisi)

2001 – Derviş (Hasan) (Sinema Filmi)

2000 – Vizontele (Latif) (Sinema Filmi)

2000 – Kumkapı Olayı – Üzgünüm (TV Dizisi)

2000 – Die Zeit Der Rache (Sinema Filmi)

2000 – Akasya Pasajı (Bedri Nuran) (TV Dizisi)

1999 – 2000 – Yılan Hikayesi (Televizyoncu) (TV Dizisi)

1999 – Kahpe Bizans (Hacı Mataryus Çelebi) (Sinema Filmi)

1999 – Eylül Fırtınası (Emin) (Sinema Filmi)

1999 – Duruşma (Ocakçı Zeki) (Sinema Filmi)

1999 – 2003 – Ayrılsak da Beraberiz (Kızıl Basri) (TV Dizisi)

1998 – İkinci Bahar (Kızıl Basri) (TV Dizisi)

1998 – Sibel (Şahin) (TV Dizisi)

1998 – Parçalanma (Sinema Filmi)

1998 – Kaçıklık Diploması (Bekçi) (Sinema Filmi)

1997 – 2002 – Bizimkiler (İbrikçi Sıtkı) (TV Dizisi)

1997 – İlişkiler (TV Dizisi)

1997 – Ruhsar (Profesör Zülfikar) (TV Dizisi)

1997 – Dostlar Pasajı (Bedri) (TV Dizisi)

1996 – Yaban (TV Filmi)

1996 – Kurtuluş (Albay Sarıyanis) (TV Dizisi)

1995 – Sen De Gitme (Sinema Filmi)

1993 – Yazlıkçılar (Kör Yaşar) (TV Dizisi)

1993 – Yaz Yağmuru (Sinema Filmi)

1993 – Mavi Sürgün (Bodrum Jandarma Komutanı) (Sinema Filmi)

1991 – Deniz Gurbetçileri (TV Dizisi)

1991 – Aile Bağları (TV Dizisi)

1989 – Kantodan Tangoya (Sinema Filmi)

1989 – Cahide (TV Dizisi) –

1988 – El Kapıları (Elci Bilal) (Sinema Filmi)

1988 – Düttürü Dünya (Rıfat) (Sinema Filmi)

1987 – Çark (İşçi Çavuşu) (Sinema Filmi)

1987 – Yolun Sonundaki Karanlık (Yönetmen) (Sinema Filmi)

1987 – Yasak Cennet (Erol) (Sinema Filmi)

1987 – Ateşten Günler (TV Dizisi)

1982 – Dost Eller (Necmi Çavuş) (TV Dizisi)