Civan Canova kimdir? Civan Canova nereli ve kaç yaşında?

Civan Canova, 1955 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Arkadaş adlı sinema filmi ile çıkan Civan Canova hakkında merak edilenler haberimizde... Civan Canova nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Netflix’in ikinci Türk dizisi Atiye’de rol alan Civan Canova hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Civan Canova kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

CİVAN CANOVA KİMDİR?

Civan Canova, 28 Haziran 1955 yılında Ankara’da doğdu. Eğitimini Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu kadrosuna katıldı. Tiyatronun yanı sıra sinema ve dizi filmlerde de rol alan sanatçı, aynı zamanda oyun yazarıdır.

Kameralar karşısına ilk kez 1974 yılında Yılmaz Güney’in Arkadaş filmi ile çıkan Civan Canova, Her Sevda Bir Veda, Karadayı, Fatmagül’ün Suçu Ne?, Sınıf, Arka Sokaklar gibi birçok projede yer almıştır.

1998 yılında kendisi gibi sanatçı Açelya Akkoyun ile evlenmiş ancak 2004 yılında boşanmışlardır.

Şimdilerde Netflix’in ikinci Türk dizisi Atiye’de rol alan olan Civan Canova, 1,83 metre boyunda, 73 kilo ve Yengeç burcudur.

Ödülleri:

15. Afife Tiyatro Ödülleri – “Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu” – Ölüleri Gömün – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2007 – 12. Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Eve Dönüş

2006 – 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Eve Dönüş

2000 – Avni Dilligil – En İyi Oyun Yazarı – Sokağa Çıkma Yasağı

1989 – Kültür ve Turizm Bakanlığı – En İyi 10 Senaryo dalında ödül – Kör Buluşma

1997 – Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü – Sokağa Çıkma Yasağı

1996 – Avni Dilligil En İyi Oyun Yazarı Ödülü – Kıyamet Sularında

1994 – İsmet Küntay En İyi Oyun Yazarı Ödülü – Kıyamet Sularında

Civan Canova’nın yönettiği tiyatro oyunları

2013 – Kızıl Ötesi Aydınlık – Vardiya Oyuncuları

2012 – Düğün Şarkısı – İstanbul Devlet Tiyatrosu

Civan Canova’nın rol aldığı tiyatro oyunları

2010 – Ölüleri Gömün – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2001 – Kaktüs Çiçeği – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1998 – Bir Casusa Ağıt – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1994 – Yeşil Papağan Limited – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1993 – Gizli Oturum – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1991 – Ölüm Tuzağı – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1990 – Danton’un Ölümü – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1986 – Lodos – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1986 – Cadıların Macbethi – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1985 – Gül Satardı Melek Hanım – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1984 – Lysistrata – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1984 – Julius Caesar – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1984 – Düşüş – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1983 – Kırmızı Pabuçlar – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1982 – Barış Gezegeni – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1982 – Truva Savaşı Olmayacak – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1981 – Barış Gezegeni – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1980 – Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1980 – Truva Savaşı Olmayacak – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1980 – Kunduz Kürk – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1979 – Yaralı Geyik – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1979 – Antigone – İstanbul Devlet Tiyatrosu

Civan Canova’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Atiye (TV Dizisi)

2014-2016 – Paramparça (Rahmi) (TV Dizisi)

2014 – Her Sevda Bir Veda (TV Dizisi)

2012-2014 – Karadayı (Çetin) (TV Dizisi)

2012 – F Tipi Film (C/1 Heyet Üyesi) (Sinema Filmi)

2010 – Sensiz Yaşayamam (Muammer) (TV Dizisi)

2010-2011 – Fatmagül’ün Suçu Ne? (Kadir) (TV Dizisi)

2010 – 72. Koğuş (Katil Hilmi) (Sinema Filmi)

2009 – Yüreğine Sor (Mecit) (Sinema Filmi)

2008 – Sınıf (Şeref) (TV Dizisi)

2008 – Ayışığı (Yıldırım) (TV Dizisi)

2007 – Eksik Etek (TV Dizisi)

2006 – Eve Dönüş (İşkenceci Polis) (Sinema Filmi)

2006 – Esir Kalpler (Ekrem) (TV Dizisi)

2006-2007 – Arka Sokaklar (Nazım) (TV Dizisi)

2005 – Çeşm-i Bülbül (TV Filmi)

2004 – Gece Yürüyüşü (Cüneyt) (TV Dizisi)

2003 – Ömerçip (Celal) (Sinema Filmi)

1997 – Sır (Kısa Film)

1996 – Tatlı Kaçıklar (TV Dizisi)

1996 – 80. Adım (Sedat) (Sinema Filmi)

1995 – Çiçek Taksi (Celal) (TV Dizisi)

1995 – Sokaktaki Adam (Sinema Filmi)

1995 – Bizim Aile (Ataç) (TV Dizisi)

1990 – Yalancı Şafak (TV Dizisi)

1985 – Hırsız (Sinema Filmi)

1986 – Acı Lokma (Ömer) (Sinema Filmi)

1984 – O’na Çirkin Kral Derlerdi (Sinema Filmi)

1983 – Yıkılan Gurur (Naci) (Sinema Filmi)

1982 – Berduşlar (Kenan) (Sinema Filmi)

1981 – Yaşamak Bu Değil (Fatih) (Sinema Filmi)

1981 – Mutlu Ol Yeter (Sinema Filmi)

1977 – Nehir (Engin) (Sinema Filmi)

1974 – Arkadaş (Ali) (Sinema Filmi)