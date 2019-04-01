Cansız, Mahsun’un adresini Salih’e veriyor! Çukur 60. yeni bölüm fragman/önizleme yayınlandı! (Çukur 2. yeni sezon 26. bölüm izle)

Çukur 59. son bölümü ile ekrana geldi. Çukur dizisi 2. yeni sezonunun 26. bölümünde; Karakuzular'dan Çukur'u kurtaran Koçovalılar zaferin tadını doyasıya yaşayamadan Sena'nın kaybolması Yamaç'ı derinden etkiliyor. Mahsun bu işin baş şüphelisi olarak görülürken Selim'in sarf ettiği sözler Yamaç'ın çıldırmasına sebep oluyor. Çukur'da yaşanan çatışmanın ardından polis baskına geliyor. Yamaç ve Selim gözaltına alınıyor. Peki Çukur'un 58. son bölümünde başka neler yaşandı? İşte Çukur 60. bölümden ilk sahne...

Çukur 59. son bölümü ile Show TV’de seyirci karşısına çıktı. Çukur 2. yeni sezon 26. bölümde; İdris Çukur’u Çeto ve Karakuzular belasından kurtardıktan sonra mahallenin büyük sevgi gösterileriyle karşılanıyor. Çocuklarını tebrik eden İdris’in mutluluğu kısa sürüyor. Sena’nın kaybolduğunun anlaşılması üzerine Koçovalı kadınları telaşlanıyor. Polis, Yamaç ve Selim’i ve diğer çocukları gözaltına alıyor. Çukur 60. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. İşte Çukur son bölüm izleme linki…

ÇUKUR 60. YENİ FRAGMAN/ÖNİZLEME YAYINLANDI

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 59. BÖLÜM ÖZETİ…

Koçovalılar arasındaki son be yük savaş başlamış oldu. Karakuzular tüm mekanları teker teker basarken Karakuzular ile çatışmaya giren Vartolu hemen eve gitti. Ancak evde kimseyi bulamayan Vartolu deliye döndü.

CUMALİ VE DAMLA KADINLARI KURTARIYOR

Eve gelen Yamaç, Selim ve diğerleri evde kimsenin olmadığını görünce çaresizlik içerisinde telefonlara sarılıp yerlerini öğrenmeye çalışıyor. Cumali ve Damla tehlikeyi seziyor ve Koçovalı kadınlarını Uluç’un da yardımı ile güvenli bir yere götürür.

İDRİS HERKESİ YARDIMA ÇAĞIRIYOR

Bu arada Meke, İdris’e; Karakuzular'ın evi bastığını ve bütün oğullarının orda olduğunu söylüyor. İdris çaresizlik içerisinde ne yapacağını düşünürken mahalledekilere haber verilmesini istiyor. Emmi, Meke ve diğer çocuklar Çukur’a dağılarak Koçovalılar’a yardım için çağrı yaparlar. Çağrıyı karşılıksız bırakmayan Çukur halkı sokağa dökülür.

ÇETO KAÇIYOR

Çeto Karakuzular ile birlikte Koçovalılar’ın evine kurşun yağdırmaya başlarken İdris tek başına onlara meydan okur. Karakuzular ile çatışmaya giren İdris’in gücü tükenirken mahalleli imdadına yetişir. Çeto, kazanacağını zannederken şimdi zor durumdadır. Karakuzular’ı teker teker kaybeden Çeto çareyi oradan kaçmakta bulur.

MAHSUN ÇETO’YU VURUYOR

Yamaç, Cumali ve Vartolu tarafından köşeye sıkıştırılan Çeto için artık kaçınılmaz son gelmiştir. Bu sırada Mahsun çıkagelir. Silahını çeken Mahsun’un Yamaç’ı ve diğerlerini vurmasını bekleyen Çeto, en son ve en büyük darbeyi alıyor. Mahsun, silahının namlusunu Çeto’ya çeviriyor ve onu vuruyor. Çeto’nun şaşkınlık gözleri büyür ve ardından yere yığılır.

MAHSUN SENA’YI KAÇIRIYOR

Mahsun,silahını tekrar Yamaç’a doğrultarak gerisin geri arabasına gider ve gaza basar. Ancak beklenmedik bir şey olr. Mahsun’un yanında Sena vardır. Mahsun’un tehdidine karşılık Yamaç ve Koçovalılar için kendini feda ediyor. Sena ve Mahsun Çukur’dan ayrılırlar. Mahsun Sena’ya “herşey çok güzel olacak” der.

ÇUKUR 2. SEZON 25. BÖLÜM İZLE



Cumali, Yamaç’a “kime söz verdi bu?” diye sorar ancak cevabını Yamaç da bilmemektedir. Koçovalılar ile Karakuzular arasındaki büyük savaş bitmiştir. Artık herkes yaralarını sarmanın derdine düşer. Kahveye gelen Yamaç ve diğerlerinin yüzünde haklı bir gurur ve onun mutluluğu vardır.

İDRİS’E BÜYÜK SEVGİ GÖSTERİSİ

İdris ve Emmi mahallelinin sevgi gösterileri arasında kahveye doğru yürüken “Çukur evimiz İdris babamız” tezahüratları yapılır. Kahveden içeri giren İdris’in elini öperler. Oğullarına başardıklarını, “eviniz ve aileniz için ne yapılması gerkiyorsa hepsini yaptınız. Helal olsun size” der.

POLİS ÇUKUR’DA

Çocuklarına etrafı temizlemelerini söyler ancak bu arada polis sirenleri duyulamaya başlamıştır. Cumali ve Salih’in sicil sıkıntısı olduğu için onları gönderir. Polisin gelişini haber veren mahalleli Cumali’nin kaçması için onları oyalamaya çalışır. Celasun da mahalledeki diğe çocuklarla birlikte İdris’in evinin önünde yaşanan çatışmanın izlerini yok etmek için harekete geçer.

YAMAÇ GÖZALTINA ALINIYOR

Bu arada Mahsun’un öldürdüğü Çeto’yu ne yapacaklarını Yamaç’a sorarlar. Yamaç, onu kendilerinin öldürmediğini kimsesizler mezarlığına gömmelerini söyler. Polis sonunda kahveye gelir. Polis amiri onlara yaşanan çatışmalar ve silah selei ile ilgili hesap sorar. Selim ona yaşananları anlatmaya çalışsa da amir Yamaç ve çocukları gözaltına alır.