Çukur’da çifte sürpriz! Bir oyuncu veda etti, bir oyuncu döndü

Çukur’da çifte sürpriz! Bir oyuncu veda etti, bir oyuncu döndü

Çukur dizisinin son bölümünde Mahsun, yanına küçük kardeşlerini ve annesini de alarak mahalleden ayrıldı. Böylelikle Çukur dizisine 2. sezon dahil olan Berkay Ateş, 4. sezonun başında diziye veda etmiş oldu.

ÇUKUR DİZİSİ MAHSUN’A BÖYLE VEDA ETTİ!

Çukur dizisi, sosyal medya hesabından Mahsun’a şu satırlarla veda etti.

“Sen Kuzular'a sahip çıktın ve kendi evinizi, kendi Çukur'unuzu kurmak için bir yola çıktın. Kapımız sana hep açık Mahsun. Yine bekleriz”

ÇUKUR DİZİSİNDE KAHRAMAN KOÇOVALI SÜRPRİZİ

Çukur’un ilk bölümünde Kahraman’ı canlandıran Mustafa Üstündağ, Vartolu tarafından öldürülmüş ve diziye veda etmişti.

Dizinin son bölümünde ise Kahraman Koçovalı, geçmişte Azer Kurtuluş’un hayatını kurtaran kişi olarak izleyici karşısına çıkarıldı.

Mustafa Üstündağ birkaç bölüm daha Çukur dizisinde sevenleriyle buluşacak.