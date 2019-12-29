Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı Hande Yener ve Demet Akalın’ı kabul etti

Aralarındaki küslüğün bitmesinin ardından herkesin yeni bir proje beklediği Hande Yener ve Demet Akalın, 2019'un son günlerinde gerçekleştirdekiler bir ziyaret ile takipçilerini şaşırttı. Herkesin düet ya da konser beklediği Yener ve Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisinde ünlü sanatçı Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da hazır bulunduğu kabulde sanatçılar çocuk istismarına ve kadına şiddete karşı hazırlayacakları sosyal sorumluluk projesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek istedi. Kabulde Yener ve Akalın, çocuk istismarı ve kadına şiddete karşı yer alacakları sosyal sorumluluk projesi hakkında, Erdoğan’a bilgi verdi.

KIYAFET TERCİHLERİ ÇOK KONUŞULDU

İkilinin ziyareti sonrasında, çekilen fotoğraflar sosyal medyada günün konusu olurken Demet Akalın’ın sade tercihi takipçilerinin gözünden kaçmadı. Tepeden tırnağa siyahlar içerisinde bir kıyafet tercih eden Akalın’ın herhangi bir yerinde marka logosuna rastlanmazken benzer bir tarz tercih eden Hande Yener’in alüminyum rengi eteği öne çıktı. Çılgın sahne kıyafetleriyle kendisinden söz ettiren Hande Yener’in etek rengi tercihi ne kadar mazbut bir giyim tarzı seçmiş olsa da farkını ortaya koyduğu şeklinde yorumlandı.

“MUHTEŞEM BİR GÖREV İÇİN…”

Sanatçılara yapımcı Polat Yağcı ile Akalın’ın eşi Okan Kurt da eşlik etti. Yağcı, Instagram hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, “Herkes ‘Hande ve Demet ne yapacaklar? Birlikte ilk fotoğrafı bir reklam kampanyası mı yoksa konser için mi verecekler? Ya da bir düet mi?’ diye düşünürken bugün muhteşem bir görev için bir araya geldiler. Hande ve Demet’le birlikte çocuk istismarına, kadına şiddete karşı büyük bir sosyal sorumluluk projesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettik. Umarım bu ilk adım büyüyerek yayılır ve bir nebze olsun bu konuda fayda sağlayabilirsek ne mutlu bize.” ifadelerini kullandı.