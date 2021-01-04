Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşk yaşıyor

İkilinin gözlerden uzak olduğu için Alaçatı’yı seçtikleri öğrenildi.

Öte yandan Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’un 5 yıl aşk yaşayıp ayrıldığı oyuncu Yağmur Tanrısevsin ile de yakın arkadaş.

“ÜÇ GÜNDE BİR SEVGİLİ DEĞİŞTİRİYOR GİBİ…”

Demet Özdemir’in adı, Can Yaman ile ilişkisini bitirdikten sonra Oğuzhan Koç, Kerem Bürsin, Kaan Yıldırım ve Murat Boz’la aşk dedikodusuna karışmıştı.

Özdemir hakkında çıkan iddiaları kesin yalanlamış, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı.

Çıkan haberlerle ilgili Özdemir, “Size göre 3 günde bir sevgili değiştirip, başkalarıyla berabermişim gibi görünsem de uzun zamandır bir ilişkim yok” diyerek isyan etmişti.