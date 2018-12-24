Ece Dizdar kimdir? Ece Dizdar kaç yaşında ve nereli?

Ece Dizdar son günlerde magazin gündeminde. En Son Babalar duyar dizisi ile tanıdığımız Ece Dizdar'ın hayatı merak ediliyor. Peki Ece Dizdar kimdir?

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Ece Dizdar 1981 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babasının mesleği sebebi ile çocukluğunda bir çok ülke ve şehir dolaştı. Birçok dizide rol alan Ece Dizdar’ın bilinmeyenlerini sizler için derledik. İşte Ece Dizdar’ın hayat hikayesi…

ECE DİZDAR KİMDİR?

Ece Dizdar 23 Kasım 1981'de İstanbul'da doğdu. Ece Dizdar ilk olarak ekran severlere ismini En Son Babalar Duyar adlı televizyon dizisi ile duyurmuştur. Daha sonra 2003 senesinde Esir Şehrin Gözyaşları, 2004 Hayalet, 2011 Karakol adlı dizide Dicle karakteri, 2012 yılında Şubat adlı dizide Yeşim, Güneşi Beklerken dizisinde Melda, Beş Kardeş adlı dizide ise Şevval karakteri ile oyunculuk serüvenine devam etmiştir. Oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçısı da olan Ece Dizdar uzun yıllar bir çok markanın sesi olmuştur.

Babasının görevinin Denizaltı Subayı olması nedeniyle Türkiye’nin bir çok şehrinin yanı sıra Pakistan, Belçika ve İngiltere gibi bir çok ülkede yaşamını sürdürmek zorunda kalmıştır.

Bulunduğu yerlerde DoDDS Amerikan okullarında okumuş, Ortaokul zamanında ise Belçika’da müzikal oyunculuğu ses ve dans üzerine eğitim almıştır. Ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olmuş ve Londra’da konservatuar eğitimi almıştır. Ece Dizdar İstanbul doğumludur.

Ailesini 1999 depreminde babasının görev nedeni ile bulunduğu Gölcük Deniz Üst Komutanlı’ğında Gölcük donanmanın içindeki ordu evi binasında yitirmiştir. En son Arkadaşlar İyidir dizisi’nde Leyla karakterini canlandırmıştır.