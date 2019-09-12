Ece Üner kimdir? Spiker Ece Üner kaç yaşında ve nereli?

Güzel spiker Ece Üner kimdir? Arda Turan ve şarkıcı Berkay arasındaki davada çıkan karar yorumuyla gündeme gelen Ece Üner'in hayatı merak ediliyor. İşte Ece Üner kimdir sorusunun cevabı...

Ece Üner sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Genç ve yetenekli spiker Ece Üner’in hayat hikayesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki Ece Üner kimdir?

ECE ÜNER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ece Üner, 1981 yılında doğdu. Bir dönem CNN Türk’te genel müdürlük yapan Dinç Üner’in kızıdır. Liseyi Koç Özel Lisesi’nde bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Paris’te Sorbonne Üniversitesi’nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel’de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı. Uzun bir süre CNN Türk’te çalıştıktan sonra Habertürk’e geçmiştir. Günümüzde Habertürk’te Enine Boyuna isimli programı hazırlayıp sunmaktadır.

Ece Üner, kariyerine Avrupa Birliği muhabiri olarak başladı. Bir süre NTV’de çalıştıktan sonra 2006’da, CNN Türk’ün spor servisinde çalıştı ve haftasonu spor haberlerini sundu. Mart 2007’de CNN Türk’te Orkun Yazgan ile birlikte Yeni Gün isimli haber programını sunmaya başladı. Ağustos 2009’da Habertürk’e geçti. 2010’da Olduğu Gibi adlı tartışma programını, 2011’de ise Akşam Raporu isimli haber programını sunmaya başladı. 2012’den beri Enine Boyuna’yı sunmaktadır. 6 Ocak 2014’ten itibaren Ece Üner Show TV Ana Haber’i sunmaktadır.