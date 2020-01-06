Edip Tepeli kimdir? Edip Tepeli nereli ve kaç yaşında?

Edip Tepeli, 1989 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Kurt Seyit ve Şura dizisi ile gerçekleştiren Edip Tepeli hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Edip Tepeli nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Sefirin Kızı dizisinde Kavruk Ömer karakterini canlandıran Edip Tepeli hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Edip Tepeli kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

EDİP TEPELİ KİMDİR?

Edip Tepeli, 18 Nisan 1989 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur.

Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk eğitimi de alan Edip tepeli, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Kurt Seyit ve Şura dizisi ile yaşamış; Seni Kimler Aldı, Yıldızlar Şahidim, Yaşamayanlar, Hayati ve Diğerleri ve Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde, Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Sefirin Kızı dizisinde Ömer karakterine hayat veren Edip Tepeli, 1.80 metre boyunda, 75 kilo ve Koç burcudur.

Edip Tepeli’nin rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sefirin Kızı (Kavruk Ömer) (TV Dizisi)

2018 – Yaşamayanlar (Şişman) (TV Dizisi)

2017 – Hayati ve Diğerleri (Üzeyir) (TV Dizisi)

2017 – Yıldızlar Şahidim (Harun) (TV Dizisi)

2017 – Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı (Sinema Filmi)

2017 – Seni Kimler Aldı (Sinan) (TV Dizisi)

2014 – Kurt Seyit ve Şura (TV Dizisi)