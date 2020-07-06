Exatlon’da yarışan Elanur Pat kimdir? Elanur Pat’ın hayatı…

Sosyal medya ünlülerinin yarıştığı Exatlon'daki birçok isim izleyiciler tarafından araştırılıyor. Elanur Pat'ın hayatına dair birçok ayrıntı merak konusu olurken internet ünlüsü Elanur Pat Exatlon yarışmasında dikkat çekiyor. İşte hayat hikayesine dair merak edilenler...

Elanur Pat internette yayınladığı videolar sebebiyle takipçileri tarafından yakından tanınıyor. Hayatına dair ayrıntılar ise şu şekilde…

ELANUR PAT KİMDİR?

30 Aralık 2000 doğumlu olan Elanur Pat 20 yaşındadır ve aslen Orduludur. “Bela” adlı şarkısıyla da müzik dünyasına giriş yapan Pat'ın Twitch ve Instagram'da binlerce takipçisi bulunuyor.

Oyun videoları yayınlarının ardından bir süre sonra gamerların bir arada yer aldığı evde de bulunan isimlerden biri olmuştu. Pat’ın WEB Developer & Grafik Tasarım işleriyle de ilgilendiği biliniyor. Yayıncılığa arkadaşlarının desteğiyle başladığını belirten Elanur Pat’ın şuanda Twitch’te 221 bin takipçisi bulunmakta.