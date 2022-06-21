Elon Musk’ın oğlu, adını ve cinsiyetini değiştirmek için mahkemeye başvurdu

Elon Musk'ın 18 yaşındaki oğlu Xavier Musk, Vivian Jenna Wilson adında bir kadın olmak için dilekçe verdi. Xavier Musk "Artık biyolojik babamla hiçbir şekilde ilişki kurmak istemiyorum" dedi.

Sozcu.com.tr

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Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, sık sık iş dünyasındaki hamleleri ve Twitter’dan yaptığı açıklamalarla gündeme gelirken bu defa aile hayatıyla gündemde. Musk’ın 18 yaşındaki oğlu isim ve cinsiyet değiştirmek için mahkemeye başvurdu, duruşmanın cuma günü gerçekleşmesi bekleniyor.

Elon Musk, 2000 – 2008 yılları arasında Kanadalı yazar Justine Wilson ile evlenmiş ve Wilson ile birlikte yedi çocuk sahibi olmuştu.

“BABAMLA İLİŞKİ KURMAK İSTEMİYORUM”

Musk ve Wilson’ın ikiz oğulları Xavier ve Griffin şimdi 18 yaşında ve Xavier, cinsiyet değiştirip bundan böyle Vivian Jenna Wilson olarak bilinmek için mahkemeye başvurdu. Xavier Musk, “Artık biyolojik babamla yaşamıyorum ve bir ilişki kurmak istemiyorum” dedi.

18 yaşındaki Xavier Musk, Vivian Jenna Wilson olarak tanınmak için 18 Nisan’da California, Santa Monica’da evrakları dosyaladı. Genç Musk, babasından uzaklaşmak için annesinin soyadını almak istediğini açıkladı.

Xavier Musk’ın babasını reddetmesinin arkasında ne olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Elon Musk da henüz yorum yapmadı ve mahkeme belgeleri sunulmadan önce oğlunun planından haberdar olup olmadığı bilinmiyor.

TRANSFOBİK YORUMLARIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Musk, son aylarda bazılarının transfobik olduğunu iddia ettiği yorumlar nedeniyle eleştirildi. Musk’ın transfobik olarak anılmasında ise küçük çocukların sınıflarda cinsiyet kimliğinin ve eşcinselliğin tartışılmasını engelleyen yasa tasarısı ile gündeme gelen Florida valisi Ron DeSantis’i desteklemesi oldukça etkili.

Ancak Musk bu iddialara rağmen, tamamen LGBT yanlısı olduğu konusunda da ısrar ediyor ve Tesla’nın açık görüşlülüğünün kanıtı olarak da LGBT kişilerin çalışabileceği en iyi yerler listelerinde sürekli en üst sıralarda yer almasını gösteriyor.

ESKİ SEVGİLİSİNİN YENİ İLİŞKİSİ YÜZÜNDEN CEPHE ALDI

Musk’ın transfobik duruşu ise eski sevgilisi Grimes’ın yeni ilişkisinden sonra kuvvetlenmiş olabilir. Kanadalı şarkıcı Grimes’ın WikiLeaks skandalının baş kahramanı trans birey Chelsea Manning ile birlikte olduğu söylentileri çıktıktan sonra Musk, transfobik paylaşımlarıyla dikkat çekmişti. Grimes, Mayıs 2018’de Musk ile ilişki yaşamaya başlamış ve Mayıs 2020’de, oğulları X AE A-XII’yi doğurmuştu.

Aralık 2021’de de Musk ve Grimes, kızları Exa Dark Sideræl Musk’ı karşılamıştı. Ancak ikili ayrıldıktan sonra Grimes, trans birey Chelsea Manning ile ilişkiye başladığına dair söylentilerle gündeme geldi.

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