Emina Johovic: Boşanmış tüm kadınlar için savaşıyorum

10 yıllık evliliklerini 2018’de sonlandıran Emina Jahovic ve Mustafa Sandal arasında sular durulmuyor. Pandemi nedeniyle maddi krizde olduğunu iddia eden Mustafa Sandal, 25 bin TL’lik nafakanın 10 ya da 15 bin TL’ye düşürülmesi için dava açmaya hazırlanıyor.

“DAVAMIN ARKASINDAYIM”

Ülkesi Sırbistan’ın basınına konuşan Emina Jahovic, Sandal’ın kendisine 26 ay boyunca tek kuruş ödemediğini söyledi. Emine “Bana nafaka borcu 73 bin 500 Euro, yani 740 bin TL. Davamın arkasındayım ve mahkemede sadece kendim için değil benimle aynı durumda olan boşanmış tüm kadınlar için savaşıyorum” dedi.

“SAĞLAM BAĞ ÖMÜR BOYU DEVAM EDECEK”

Sandal ile Jahovic, 10 yıllık evliliklerini Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak noktalamıştı. Jahovic, “Kolay değil bir evliliğin bitmesi. Biz yakın dostuz sonuçta, çocuklarımızdan ötürü hep öyle kalacağız” ifadelerini kullanırken, Mustafa Sandal, “Biz evliliğimize nokta koyduk ama iki evladımız var. Aramızdaki o sevgi, dostluk ve o sağlam bağ ömür boyu son nefese kadar devam edecek. Hayırlı olsun. Beraber geldik beraber gidiyoruz” demişti.

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