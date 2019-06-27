Engin Hepileri kimdir? Engin Hepileri nereli ve kaç yaşında?

Engin Hepileri, 1978 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez İki Arkadaş dizisi ile geçen Engin Hepileri hakkında merak edilenler haberimizde... Engin Hepileri nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez dizisinde, Uygar Sarıkaya karakterini canlandıran Engin Hepileri hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Engin Hepileri kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ENGİN HEPİLERİ KİMDİR?

Engin Hepileri, 3 Mart 1978 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur. Kenter Tiyatrosu'nda kadrolu oyuncu olarak çalışmalarını sürdürmekte ayrıca, 2002 -2005 yılında yine İstanbul Üniversitesi'nde oyunculuk üzerine yüksek lisans yapmıştır. Kendisi gibi oyuncu olan Beyza Şekerci ile evlidir ve bu evlilikte Can isminde bir oğlu vardır.

Kameralara karşısına ilk ke 1998 yılında yayınlanan İki Arkadaş dizisi ile geçen Engin Hepileri; Yılan Hikayesi, Yedi Numara, Beşik Kertmesi, Canım Kocacığım, Gülüm, Kampüsistan, Hürrem Sultan, Beyzanın Kadınları, Emret Komutanım, Kızlar Yurdu, Yaprak Dökümü, Başımın Belası, Son Ders, Yasak Elma, Çemberin Dışında, Şöhretin Bedeli, Gece Gündüz, İdam, Aile Saadeti, Bu Kalp Seni Unuturmu, Av Mevsimi, Gönülçelen, Küstüm Çiçeği, Ferahfeza, Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi, Koyu Kırmızı, İntikam, 9on, Bana Adını Sor, Yağmur, Çalsın Sazlar, Çiçek, Kara Ekmek, Sen Benimsin, Melek ile Serhat, 7Yüz, Gülizar ve Kalbimin Sultanı gibi yapımlarda yer almıştır. Engin Hepileri, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez dizisinde Uygar karakterine hayat vermektedir. Engin Hepileri, 1,81 metre boyunda, 72 kilo ve Balık burcudur.

Ödülleri :

2011 – 18. Adana Altın Koza Ödülleri – Jüri Oyunculuk Özel Toplu Performans Ödülü

2010 – 15. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri – Tiyatro Komedi Dalında Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

2004 -8. Afife Jale Tiyatro Ödülleri – Tiyatroda Yeni Kuşak Özel Ödülü

Engin Hepileri’nin rol aldığı tiyatro oyunları:

2014 – Katil Joe – Tiyatro.iN

2012 – Oda ve Adam – Kunstenfestival 0090

2011 – Ölümüne – Kent Oyuncuları

2011 – Ve Veya Yada – Garaj İstanbul

2010 – Zorla Güzellik – Kent Oyuncuları

2008 – Cimri – Kent Oyuncuları

2008 – Victoria (Zafer) – Kent Oyuncuları

2007 – Açık Denizde – Kent Oyuncuları

2007 – 39 Basamak – Kent Oyuncuları

2006 – Anna Karenina – Kent Oyuncuları

2004 – Kumarbazın Seçimi – Kent Oyuncuları

2003 – Inishmore'lu Yüzbaşı – Kent Oyuncuları

2003 – Aşk Çemberi – Kent Oyuncuları

2002 – Sırça Kümes – Kent Oyuncuları

2001 – Çözüm – Kent Oyuncuları

2000 – Hep Aşk Vardı – Kent Oyuncuları

1999 – Nükte – Kent Oyuncuları

1998 – Martı – Kent Oyuncuları

1998 – Ölümsüzler – Tiyatro Fora

1998 – Benim Küçük Yıldızım

1998 – Anlat Şehrazat

Engin Hepileri’nin yönettiği tiyatro oyunları:

2011 – Bulanık – ikincikat Proje 1

2010 – Zorla Güzellik – Kent Oyuncuları

2008 – Kuyruk – Kent Oyuncuları

Engin Hepileri’nin rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kimse Bilmez (Uygar Sarıkaya) (TV Dizisi)

2018 – Gülizar (TV Dizisi)

2017 – 7Yüz (Rıdvan) (TV Dizisi)

2016 – Melek ile Serhat (TV Dizisi)

2015 – Kara Ekmek (Taylan) (TV Dizisi)

2015 – Bana Adını Sor (Hakan) (Sinema Filmi)

2014 – Çiçek (Şahin) (TV Dizisi)

2014 – Çalsın Sazlar (Sinema Filmi)

2014 – Yağmur: Kıyamet Çiçeği (Kazım Koyuncu) (Sinema Filmi)

2013 – İntikam (Hakan Eren) (TV Dizisi)

2012 – Koyu Kırmızı (Ufuk) (TV Dizisi)

2012 – Ferahfeza (SexShop Sahibi) (Sinema Filmi)

2011 – Celal Tan ve Ailesinin Aşırı A… (Arkibiyades) (Sinema Filmi)

2010 – Küstüm Çiçeği (Semih) (TV Dizisi)

2010 – Gönülçelen (Burhan) (TV Dizisi)

2010 – Av Mevsimi (Asiyenin Patronu) (Sinema Filmi)

2009 – Bu Kalp Seni Unutur mu? (Engin Doğan) (TV Dizisi)

2009 – Aile Saadeti (Mahir) (TV Dizisi)

2008 – İdam (Sinema Filmi)

2008 – Gece Gündüz (Polis Tekin) (TV Dizisi)

2007 – Şöhretin Bedeli (TV Filmi)

2007 – Çemberin Dışında (Kıvanç Özyurt) (TV Dizisi)

2007 – Yasak Elma (Teoman) (TV Dizisi)

2007 – Son Ders: Aşk ve Üniversite (Hakan / Saffet) (Sinema Filmi)

2007 – Başımın Belası (Onur Öztürk) (TV Filmi)

2009 – Yaprak Dökümü (Garson) (TV Dizisi)

2006 – Kızlar Yurdu (Çavuş Seyfi Sarsılmaz) (TV Dizisi)

2006 – Gelin (TV Filmi)

2005 – Emret Komutanım (Sinyor Seyfi ) (TV Dizisi)

2005 – Beyza'nın Kadınları (Hüseyin) (Sinema Filmi)

2003 – Kampüsistan (Oğuz) (TV Dizisi)

2003 – Hürrem Sultan (Cihangir) (TV Dizisi)

2002 – Gülüm (Sinema Filmi)

2002 – Canım Kocacığım (TV Dizisi)

2002 – Beşik Kertmesi (TV Dizisi)

2000 – Yedi Numara (Bölüm Oyuncusu) (TV Dizisi)

2000 – Yılan Hikayesi (Polis) (TV Dizisi)

1998 – İki Arkadaş (Rıza) (TV Dizisi)