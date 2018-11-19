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Erkan Avcı kimdir? Erkan Avcı nereli ve kaç yaşında?
Erkan Avcı kimdir? Erkan Avcı nereli ve kaç yaşında?
Erkan Avcı 1982 yılında dünyaya gelmiştir. 2006 yılında Köprü dizisi ile oyunculuğa ilk adımı atan ve Cesur ve Güzel, Ayrılık, Kurtlar Vadisi Pusu, Sakarya Fırat gibi dizilerde rol almış olan Erkan Avcı hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde...
Magazin 19 Kasım 2018 - 08:15

Şu sıralar Show televizyonunda yayınlanan Çukur dizisinde, Çeto karakterini canlandıran Erkan Avcı hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Erkan Avcı kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ERKAN AVCI KİMDİR?

Erkan Avcı, 1 Ocak 1982 tarihinde Diyarbakır'da doğmuştur. Aslen Diyarbakır’lıdır. Mimar Sinan Üniversitesi’ni bitiren başarılı oyuncu, Zenne filmindeki performansıyla 2011 yılında 48'inci Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Son olarak Cesur ve Güzel ile Payitaht Abdülhamid dizilerinde rol alan Avcı, Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur'da Karakuzular'ın liderlerinden Çeto'yu canlandırıyor. Erkan Avcı, 1.74 metre boyunda, 75 kilo ve Oğlak burcudur.

cukur-ceto-erkan-avci

Ödülleri:

2011 – 48. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Zenne)

Erkan Avcı’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Çukur (Çeto) (TV Dizisi)
2017-2018 – Payitaht Abdülhamid (Fehim Paşa) (TV Dizisi)
2016 – Daha (Sinema Filmi)
2012 – Uzun Hikaye (Selami) (Sinema Filmi)
2013-2014 – Karadayı (Necdet) (TV Dizisi)
2011 – Zenne (Ahmet) (Sinema Filmi)
2011 – Gişe Memuru (Afar Şoför) (Sinema Filmi)
2011 – Can (Ali) (Sinema Filmi)
2010 – Vakit (Çoban) (Kısa Film)
2009 – 2012 – Sakarya Fırat (Ethem Tekintaş) (TV Dizisi)
2009 – Mukadderat (Bilen Adam, None, 2009)
2009 – Acemi Müezzin (Cemal) (TV Dizisi)
2007 – 2008 – Kurtlar Vadisi Pusu (Gürhan) (TV Dizisi)

Son güncelleme: 09:12 - 19.11.2018

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