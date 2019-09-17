Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz , ATV ekranlarının fenomen dizilerinden biri haline geldi. Bu sene 5. sezonuna başlayacak dizi için heyecan dorukta. Mafya dizisi deyince Türkiye'de akla gelen ilk isimlerden biri olan Oktay Kaynarca EDHO'da başrolde yer alıyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ilgili son gelişmeler...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon için geri sayım başladı. Eylül ayının başlaması ile birlikte birçok dizi yeni sezona merhaba dedi. EDHO, her Salı ATV ekranlarında yayınlanıyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni fragman geldi mi? İşte detaylar…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi geçtiğimiz sezona 25 Eylül Salı günü başlamıştı. Bu sezon için ise yalnızca “YAKINDA” açıklaması yapıldı. Dizinin yeni sezonundan fragman henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİ ÖZETİ

Tahsin, Behzat'ın hayatına karşılık kendi hayatının bağışlanması için Hızır ve Haşmet'e onları Zeki Sivri'ye götürmek için teklif yapar. Hızır bu teklife çok sinirlenir. Bu sırada Zeki, İlyas Behzat, Boran, Fahri ve Hurşit ve diğerlerini havuzun kenarında elleri ve ağızları bağlı bir şekilde sıraya dizmiştir. Onlara kendisine yaptıklarından dolayı hesap sorar. Belindeki silahı çeker ve en küçükten başlayarak öldürmeye başlar. Elleri ve ayakları bağlı olan İlyas bu infazlar karşısında çaresizdir. İplerden kurtulmaya çalışır ancak başarılı olamaz. Sıra Tekin'e gelir. Tekin Zeki'nin kurşunuyla ölmek yerine kendini havuza atar. Bu sırada Hurşit de kendini havuza atar.

Tekin'in ellerini çözer. Tekin kendini kurtardıktan sonra Hurşit'i çözer. Zeki, Tahsin ile telefonda görüşürken Hurşit Zeki'nin adamlarından birini vurur. Dışarıdan gelen silah seslerini de duyan Zeki zorda olduğunu anlar ve Selcan ile birlikte kaçar. Zeki ve Selcan'ın adamlarıyla çatışma yaşanır. Alparslan Selcan'ı vurmayı başaramaz. Peşinden gider ancak Selcan çoktan uzaklaşmıştır. İlyas ve diğerlerinin yanına döner. Bu sırada Hızır'ı arayan Alparslan durum hakkında bilgi verir. Tahsin'in ihaneti ile çılgına dönen Haşmet Zeki'nin kaçması ile birlikte zıvanadan çıkar. Zeki'nin yerini sorduğunda Tahsin'den aldığı cevap sabrını taşırı ve arka arkaya Tahsin'i yumruklamaya başlar. Araya giren Tufan Haşmet'i zor sakinleştirir. Hızır, çocuklara Tahsin'i arabanın bagajına koymalarını söyler. Tahsin ölümden kurtulabilmek için son çare olarak Ömür'e yalvarır.