Esra Dermancıoğlu kimdir? Esra Dermancıoğlu nereli ve kaç yaşında?

Esra Dermancıoğlu, 1968 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Avrupa Yakası isimli dizi ile geçen Esra Dermancıoğlu hakkında merak edilenler haberimizde... Esra Dermancıoğlu nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde, Hala karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Esra Dermancıoğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?

Esra Dermancıoğlu, 7 Aralık 1968 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ailesinin tek çocuğudur ve cümbüşü cat eden Zeynel Abidin Cümbüş’ün torunudur. Üniversite eğitimini İsviçre’de Franklin College'de Sanat Tarihi üzerine yapmıştır.

Şahika Tekand’ın Stüdyo Oyuncuları'nda, yurt dışında katıldığı workshopların ardından Laçin Ceylan’dan oyunculuk dersleri aldı. Daha sonra Derya Alabora’nın konservatuvardaki derslerine katıldı.

Esra Dermancıoğlu kameralar karşısına ilk kez 2009 yılında yayınlanan Avrupa Yakası’nda konuk oyuncu olarak geçti. Ardından Demet Akbağ’ın Sen Harikasın dizisinde konuk oyunculuk yaptı. Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Serçe Sarayı, Sil Baştan, Doksanlar ve Galip Derviş dizilerinde rolalan Esra Dermancıoğlu, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hala karakterine hayat vermektedir. Esra Dermancıoğlu, 1.68 metre boyunda, 59 kilo ve Yay burcudur.

Ödülleri:

2014 – 9. Uluslararası Dadaş Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu – Kadın İşi: Banka Soygunu

Esra Dermancıoğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Bir Zamanlar Çukurova (Hala) (TV Dizisi)

2018 – Şahin Tepesi (Ceylan Topçu)(TV Dizisi)

2017 – Ayla: The Daughter of War (Sebahat Dilbirliği) (Sinema Filmi)

2016 – Kırgın Çiçekler (Zehra Terinci) (TV Dizisi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Cennet Hatun) (TV Dizisi)

2015 – Merdiven Baba (Süheyla) (Sinema Filmi)

2015 – Hayalet Dayı (Samet) (Sinema Filmi)

2014 – Ulan İstanbul (Aytop) (TV Dizisi)

2014 – Sil Baştan (TV Dizisi)

2014 – 9on (Ressam Mami) (Sinema Filmi)

2013 – Kadın İşi: Banka Soygunu (Dürdane) (Sinema Filmi)

2013 – Galip Derviş (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2013 – Doksanlar (Şükran Tuncay) (TV Dizisi)

2012 – Küçük Hesaplar (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Fatmagül’ün Suçu Ne? (Mukaddes Yenge) (TV Dizisi)

2009 – Moral Bozukluğu ve 31 (Sinema Filmi)

2009 – Sen Harikasın (TV Dizisi)

2009 – Avrupa Yakası (6. Sezon) (TV Dizisi)