Evrim Doğan kimdir? Evrim Doğan nereli ve kaç yaşında?

Cennet Mahallesi dizisiyle ilk kez kameralar karşısına geçen Evrim Doğan hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde... Evrim Doğan nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star televizyonunda yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde, Lebriz karakterini canlandıran Evrim Doğan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Evrim Doğan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

EVRİM DOĞAN KİMDİR?

Evrim Doğan, 5 Eylül 1977 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü mezunu olan Evrim Doğan, oyunculuk kariyerine ilk olarak 2004 yılında Cennet Mahallesi dizisi ile adım atmıştır. Vicdan, Şubat, Dinle Sevgili ve Arka Sıradakiler gibi yapımlarda yer alan Evrim Doğan şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde Lebriz karakterine hayat vermektedir. Evrim Doğan, 1.72 metre boyunda, 52 kilo ve Başak burcudur.

Evrim Doğan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kardeş Çocukları (Lebriz) (TV Dizisi)

2018 – Bartu Ben (Eczacı) (TV Dizisi)

2018 – Aşk Bu Mu? (Sinema Filmi)

2017 – Kadın (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2018 – Bizim Hikaye (Şeyma) (TV Dizisi)

2016 – Gülümse Yeter (Nermin) (TV Dizisi)

2015 – Sevimli Tehlikeli (Nurten) (Sinema Filmi)

2013 – Vicdan (Gizem) (TV Dizisi)

2012 – Şubat (Kurban) (TV Dizisi)

2011 – Dinle Sevgili (Sakine) (TV Dizisi)

2007 – Arka Sıradakiler (Suna) (TV Dizisi)

2004 – Cennet Mahallesi (Pelin) (TV Dizisi)