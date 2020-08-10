Fatma Toptaş kimdir? Fatma Toptaş nereli ve kaç yaşında?

Fatma Toptaş, 1982 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 2007 yılında yayınlanan Doktorlar dizisiyle geçen Fatma Toptaş hakkında merak edilenler haberimizde... Fatma Toptaş nereli ve kaç yaşında?

Fatma Toptaş, 1982 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 2007 yılında yayınlanan Doktorlar dizisiyle geçen Fatma Toptaş hakkında merak edilenler haberimizde… Fatma Toptaş nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar FOX Tv ekranlarında yayınlanan Bay Yanlış dizisinde Cansu karakterini canlandıran Fatma Toptaş hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Fatma Toptaş kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

FATMA TOPTAŞ KİMDİR?

Fatma Toptaş, 25 Kasım 1982 yılında Mersin’de dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi alarak mezun olan Toptaş, 2007 yılında Plato Film Okulu'nda kamera arkası ve oyunculuk eğitimi aldı. Çeşitli oyunculuk atölyelerinde de eğitim alan Fatma Toptaş, Haldun Dormen’in yönettiği Anfirityon adlı müzikalde rol alarak tiyatro sahnesinde yerini aldı. Kameralar karşısına ise ilk kez Doktorlar dizisiyle geçen Toptaş, 2007 yılında vizyona giren Recep İvedik adlı sinema filminde başrolde Şahan Gökbakar ile yer aldı ve bu filmde Sibel karakterini canlandırarak büyük çıkış yakaladı.

Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Bay Yanlış dizisinde Cansu Akman karakterine hayat veren Fatma Toptaş, 1.68 metre boyunda, 54 kilo ve Yay burcudur.

Fatma Toptan’ın rol aldığı diziler:

Bay Yanlış (Cansu Akman, 2020)

No: 309 (Nilüfer, 2016)

Kiraz Mevsimi (Sibel Korkmaz, 2014)

Gölgedekiler (Rana, 2014)

Cesur Hemşire (Serpil, 2013)

Hayat Devam Ediyor (Şebnem Yalaz, 2011)

Başrolde Aşk (2011)

Çocuklar Duymasın (İpek, 2010)

Çok Özel Tim (Burcu, 2007)

Bıçak Sırtı (Konuk Oyuncu, 2007)

Doktorlar (Konuk Oyuncu, 2007)

Fatma Toptan’ın rol aldığı filmler:

Annem (2019)

Ya Sonra (Ece, (2011)

Herkes mi Aldatır? (Canan, 2010)

Avanak Kuzenler (Melike, 2008)

Recep İvedik (Sibel, 2007)

Fatma Toptan’ın rol aldığı kısa filmler:

Aşk Üzerine Bir Varsayım (Psikolog, 2007)