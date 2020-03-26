Fester Abdü kimdir? Fester Abdü nereli ve kaç yaşında?

2019 yılında İstanbul’da oynanan Liverpool Chelsea UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayarak maçın bir süre durmasına neden olan Fester Abdü hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Fester Abdü nereli ve kaç yaşında?

“Deli Mi Ne?” adlı YouTube kanalının sahibi olan “Fester Abdü” lakaplı Ali Abdülselam Yılmaz hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Fester Abdü kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu…

FESTER ABDÜ KİMDİR?

Fester Abdü lakaplı Ali Abdülselam Yılmaz, 1993 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezundur.

Türkiye Kano Milli takımı lisanslı sporcusu olan ve bir dönem Survivor 2018 All Star yarışmasına katılan Fester Abdü, İstanbul Vodafone Arena'da oynanan Liverpool – Chelsea maçında sahaya atlamasıyla gündeme gelmişti. Maçın 14. dakikasında sahaya atlayıp dizlerinin üstünde kayan Fester Abdü izleyenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Kısa sürede güvenlik güçleri tarafından yakalanarak saha dışına çıkartıldı.

Fester Abdü ve kendisini kameraya çekerek sosyal medyada paylaşan 4 arkadaşı gözaltına alındı. Çok sayıda kişi ünlü YouTuber’a “Kanalına takipçi kazanmak için ülkeni rezil ettin” diyerek tepki göstermişti.

Deli mi Ne? adlı YouTube kanalının sahibi olan Fester Abdü'nün 5 buçuk milyondan fazla abonesi bulunuyor. Fester Abdü, 1.69 metre boyunda 66 kilodur.