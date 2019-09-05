Feyyaz Duman kimdir? Feyyaz Duman nereli?

Feyyaz Duman, 1982 yılında Mardin'de doğdu. Kadın dizisinde canlandırdığı Arif rolü ile geniş kitleler tarafından tanınmaya başlayan Feyyaz Duman hakkında merak ettikleriniz haberimizde yer alıyor.

Şu sıralar FOX televizyonunda yayınlanan Kadın dizisinde, Arif karakterini canlandıran Feyyaz Duman hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Feyyaz Duman kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

FEYYAZ DUMAN KİMDİR?

Feyyaz Duman, 1982 yılında Mardin’de doğmuştur. Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Dansları Bölümü’nde tamamladıktan sonra New York’ta oyunculuk eğitimi almıştır. New York'ta 5 yıl kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Annemin Şarkısı adlı filmle 51. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Ayrıca Feyyaz Duman Antalya Film Festivali'ne iki film ile katılan tek erkek oyuncudur.

2016 yılında rol aldığı İçerde dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında yer alan Feyyaz Duman şimdilerde Fox Tv’de yayınlanan; kadrosunda Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Ayça Erturan, Ece Özdikici, Ali Semi Sefil, Kübra Süzgün gibi isimlerin yer aldığı Kadın dizisinde Arif karakterini canlandırmaktadır. Feyyaz Duman 1.75 metre boyunda ve 65 kilodur.

Ödülleri:

2014 – Saraybosna Film Festivali – En İyi Erkek oyuncu ödülü – Annemin Şarkısı

2014 – Altın Portakal Film Festivali – En İyi Erkek oyuncu ödülü – Annemin Şarkısı

2015 – Belçika Uluslararası Film Festivali – En İyi Erkek oyuncu ödülü – Annemin Şarkısı

2015 – Duhok Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu ödülü

Feyyaz Duman'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Yıkıntılar Arasında (Kısa Film)

2017-2018 – Kadın (Arif) (TV Dizisi)

2017 – Zor Bir Karar (Nezir) (Sinema Filmi)

2017 – Zagros (Zagros) (Sinema Filmi)

2017 – Never Leave Me (Adil) (Sinema Filmi)

2016 – İçerde (Serkan) (TV Dizisi)

2014 – Mardan (Morad) (Sinema Filmi)

2014 – Annemin Şarkısı (Ali) (Sinema Filmi)

2013 – Tatlı Biber Diyarım (Sinema Filmi)

2011 – Si Tu Meurs, Je Te Tue (Azad) (Sinema Filmi)

2008 – What Time It Is? (Kısa Film)

2001 – Fotoğraf (Faruk) (Sinema Filmi)

1999 – Boran (Kısa Film)