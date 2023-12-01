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Friends yıldızının ölümünden sonra o isim de sessizliğini bozdu

Friends yıldızı Matthew Perry'nin ölümünden sonra üvey babası Keith Morrison sonunda sessizliğini bozdu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:36 - 01 Aralık 2023 Güncellenme:
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Friends yıldızının ölümünden sonra o isim de sessizliğini bozdu

Bir dönemin fenomen dizisi Friends ile yıldızı parlayan, popüler sit-com’da canlandırdığı Chandler Bing rolüyle tüm dünyada geniş hayran kitlelerine sahip olan Matthew Perry’nin ölümü sevenlerinde adeta şok etkisi yarattı.

Perry, 28 Ekim’de evinin havuzunda 54 yaşında ölü olarak bulundu. Ünlü oyuncunun dizidei rol arkadaşları ancak olaydan üç hafta sonra sosyal medyada paylaşım yaparken, o zamandan beri derin bir sessizliğe gömülen üvey babası Keith Morrison ise bu hafta ilk paylaşımını yaparak, oğlunu andı.

Perry’nin trajik ölümünden bir ay sonra, 76 yaşındaki Morrison, Şükran Günü’nü kutlamak için Matthew Perry Vakfı’na bağış isteyen bir tweet attı:

“Bu, genelde yaptığım türden bir şey değil. Ancak bu yıl farklı. Ve yarın Şükran Günü. Elinden geleni yap; o buna minnettar olurdu.”

Perry’nin annesi Suzanne,1981’den beri Kanadalı yayıncı ile evli. Daha önce de 1968’den 1970’e kadar Perry’nin biyolojik babası aktör John Bennett Perry ile evliydi. Matthew Perry, Suzanne ve John’un birlikte tek çocuğuydu. Ancak Perry’nin Suzanne ve John’un diğer evliliklerinden beş üvey kardeşi var. Ayrıca Morrison ve üvey oğlu Matthew Perry arasında da son derece sıkı bir bağ vardı.

Matthew Perry Vakfı, yıldızın ölümünden sonra The National Philanthropic Trust tarafından kuruldu. Web sitesinde, misyonunun bağımlılıkla mücadele edenlere yardım etmek olduğu belirtiliyor.

Perry, bağımlılıkla mücadelesini yüksek sesle dile getirmiş ve 2022 yılında çıkan kitabı “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”de ayık kalmak için verdiği mücadeleyi samimi bir şekilde sayfalara dökmüştü.

Perry’nin ölümünden sonraki ilk incelemelerde meth veya fentanil izine rastlanmaması dikkat çekerken, ölüm nedeni açıklanmadı.

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