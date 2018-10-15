Funda Eryiğit kimdir? Funda Eryiğit nereli ve kaç yaşında?

Funda Eryiğit, 1984 Hollanda doğumludur. Kamera karşısına ilk kez Canım Ailem isimli dizi ile geçen Funda Eryiğit, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümüne girmiş ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Şimdi Funda Eryiğit'i gelin daha yakından tanıyalım... Funda Eryiğit kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

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Canım Ailem’in Seyhan’ı Funda Eryiğit, Poyraz Karayel dizisinde gösterdiği başarıdan sonra daha aksiyon içerikli rollere yöneldi. Şu sıralar ATV ekranlarında yayınlanan Can Kırıkları adlı dizide Komiser Zeynep karakterini canlandıran Funda Eryiğit hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Funda Eryiğit kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

FUNDA ERYİĞİT KİMDİR?

Dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Funda Eryiğit 1984 yılında Hollanda’da dünyaya gelmiştir. Aslen Samsun Bafralı’dır. Kadir Has Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne girdi. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

2002 – 2003 sezonunda Orman Postacısı adlı oyunla Tiyatro Alkış’ta profesyonel tiyatro hayatına başladı. 2003 – 2004 sezonunda Bir Kümes Müzikali ve Senin Elin Nerdeydi? adlı oyunlarda rol aldı.

2008 – 2009 yılları arasında yönetmenliğini Sadullah Çelen'in yaptığı “Canım Ailem” dizisinde Seyhan karakterini canlandırdı. Bu dizide Uğur Yücel, Ozan Güven, Şebnem Bozoklu, Ezgi Mola ve İlker Aksum ile birlikte başrol oynadı.

Funda Eryiğit, 2014 yılında yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Bergüzar Gökçe Korel ve Çetin Tekindor'un olduğu “Karadayı” dizisinde Mahir'in sevgilisi rolüyle Belgin karakterini canlandırdı.

2016 yılında yönetmenliğini Taylan Biraderler’lerin yaptığı, başrollerinde Meryem Uzerli ve Murat Yıldırım'ın oynadığı “Gecenin Kraliçesi” adlı dizide Esra karakterini canlandırdı. 1.72 metre boyunda ve 52 kilo olan Funda Eryiğit, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Can Kırıkları adlı dizide Komiser Zeynep karekterini canlandırmaktadır.

Ödülleri:

2013 – 1. Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri – Mediha Gökçer Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü – Sessizlik

2013 – 3. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri, Müzikal ya da Komedi Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu – Sessizlik

2013 – 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, Müzikal-komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Sessizlik

Funda Eryiğit’in rol aldığı tiyatro oyunları:

2012 – 2013 – Sessizlik – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2002 – 2003 – Orman Postacısı – Tiyatro Alkış

2003 – 2004 – Bir Kümes Müzikali – Tiyatro Alkış

2003 – 2004 – Senin Elin Nerdeydi? – Tiyatro Alkış



Funda Eryiğit’in rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Can Kırıkları (Zeynep İnan) (TV Dizisi)

2018 – Mehmed: Bir Cihan Padişahı (Evdokya) (TV Dizisi)

2016 – Poyraz Karayel (3. Sezon) (Esra) (TV Dizisi)

2016 – Gecenin Kraliçesi (Esra) (TV Dizisi)

2015 – 2016 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (TV Dizisi)

2015 – Yok Artık (Filiz) (Sinema Filmi)

2015 – Undercover (Tümay) (TV Filmi)

2015 – Tereddut (Clair-Obscur) (Şehnaz) (Sinema Filmi)

2015 – Eksik (Melek) (Sinema Filmi)

2014 – Limonata (Nihal) (Sinema Filmi)

2014 – Karadayı 3. Sezon (Belgin) (TV Dizisi)

2013 – Eski Hikaye (Türkan) (TV Dizisi)

2012 – Uçurum (Pınar) (TV Dizisi)

2011- İstanbul’un Altınları (Ayşegül Altın Açık) (TV Dizisi)

2009 – Ev (Sinema Filmi)

2008 – İş Arıyoruz (Aslı) (Sinema Filmi)

2008 – 2009 – Canım Ailem (Seyhan) (TV Dizisi)