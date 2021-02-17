Gökhan Özoğuz ‘Bizim gündemimiz’ dedi ve zamları tek tek sıraladı

Son dönemde hükümetin başlattığı “yeni anayasa” tartışmaları, bir anda ülkenin gündemine oturdu.
Ancak vatandaşlar günlerdir sosyal medya üzerinden Türkiye’nin yeni Anayasa’yı değil, zorda olan ekonomiyi, zamları, şehitleri, corona virüsünü ve akademideki sıkıntıları gündeme getirmesi gerektiğini ifade ediyor.
Son olarak, Athena Grubu’nun solisti sanatçı Gökhan Özoğuz, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak hükümet tarafından yapılan zamlara tepki gösterdi.
Tek tek yapılan zamları sıralayan Özoğuz’un paylaşımı ise şu şekilde:
“İnternete: Yüzde 34 zam
Köprülere: Yüzde 26 zam
Otoyollara: Yüzde 26 zam
Tünellere: Yüzde 26 zam
GSS primine: Yüzde 22 zam
Alkollü içkiye: Yüzde 17 zam
Şekere: Yüzde 10 zam
Ayçiçekyağı: Yüzde 110 zam
Yumurtaya: Yüzde 100 zam
ÖTV’ye: Yüzde 300 zam
Maaşlara: Yüzde 7 zam
#BizimGündemimiz”
Gökhan Özoğuz’a sosyal medyadan destek de geldi.