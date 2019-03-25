Gülçin Santırcıoğlu kimdir? Gülçin Santırcıoğlu nereli ve kaç yaşında?

Gülçin Santırcıoğlu, 1977 doğumludur. Elveda Rumeli dizisinde canlandırdığı Hatice karakteri ile hafızalara kazınan Gülçin Santırcıoğlu hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde... Gülçin Santırcıoğlu nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde, Sultan karakterini canlandıran Gülçin Santırcıoğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Gülçin Santırcıoğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU KİMDİR?

Gülçin Santırcıoğlu, 1977 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümü mezunudur.

2005 yılında Türev sinema filmi ile oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Elveda Rumeli dizisinde canlandırdığı Hatice karakteriyle tanınmaktadır. Doktorlar, Sensiz Yaşayamam, Bir Çocuk Sevdim, Kara Ekmek, Kırımlı, Yumurta, Oyunbozan gibi yapımlarda yer almıştır.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Sultan karakterine hayat veren Gülçin Santırcıoğlu, 170 metre boyunda, 65 kilo ve Akrep burcusur.

Ödülleri:

2006 – 13. ÇASOD “En İyi Oyuncu” Ödülleri – Umut Veren Kadın Oyuncu – Türev

Gülçin Santırcıoğlu’nun rol aldığı diziler:

2019 – Hercai (Sultan)

2018 – Nefes Nefese

2017 – Babamın Günahları

2016 – Oyunbozan (Mine)

2015 – Yeni Hayat (Şirin)

2015 – Kara Ekmek (Pervin)

2016-2018 -Diriliş: Ertuğrul (Çolpan)

2013 – Osmanlı Tokadı (Asuman)

2012-2013 – Böyle Bitmesin

2011 – Bir Çocuk Sevdim (Sebahat)

2010 – Sensiz Yaşayamam (Şahika)

2010 – Doktorlar (Tuba)

2007-2009 – Elveda Rumeli (Hatice)

2006 – Gülpare (Neslihan Güldemir)

2004 – Aynalar (Yardımcı Oyuncu)

Gülçin Santırcıoğlu’nun rol aldığı filmler:

2014 – Kırımlı (Anette)

2010 – Memlekette Demokrasi Var (Huriye)

2008 – İki Çizgi (Selin)

2007 – Yumurta (Gül)

2005 – Türev (Süreyya)