Gülse Birsel paylaştı: ‘Yaşasın bağzı insanlar’

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Uzun bir süre ara verdiği dizi sektörüne Jet Sosyete ile dönüş yapan Gülse Birsel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine dikkat çekti. Senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı dizisi geride bıraktığımız gün 25. bölümüyle ekrana gelirken Birsel, hem bu konuda hissettiklerini hem de yaşadıkları süreci göstermesi açısından çarpıcı bir paylaşıma imza attı. Eski dönemlere ait paylaşımların yapıldığı perşembe gününü es geçmeyen Birsel, “Geçen yıl aşağı yukarı bu zamanlar. Jet Sosyete'nin ilk hazırlıklarına başlamışız. Dekor yapılmakta. Cast hala tamam değil. Her yeni işe başlarkenki kikirik heyecan ve dev korkuyla bır bır konuşup duruyoruz. Beşiktaş'taki BKM binasından çıkıp dokuz civarı yorgun perişan kendimizi Karaköy'e yemeğe attık. Dün ise 25. bölüm yayınlandı, reyting daha da yükselmiş filan falan. O değil de, şu insanların desteğini yıllardır arkanda hissedince.. Bir de Sarp var, burada eksik.. Yani hem dostluğuna hem işine gözün kapalı güvendiğin… Dur gidip nemli gözlerle yüzlerine söyleyeyim! Özetle “Yaşasın bağzı insanlar”