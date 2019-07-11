Gürkan Uygun kimdir? Gürkan Uygun nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde, Halil Halid karakterini canlandıran Gürkan Uygun hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Gürkan Uygun kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

GÜRKAN UYGUN KİMDİR?



Gürkan Uygun, 27 Mayıs 1974 yılında İzmit Yarımca'da dünyaya gelmiştir. Tiyatro ile Lise yıllarında tanışmış, 1990 senesinde amatör tiyatroya başlamıştır. Aile Kökeni Gürcistan'a dayanan Gürkan Uygun aslen Ordu'ludur. Lise yıllarında tiyatro yapmaya başlayan Gürkan Uygun, bu sevdası uğruna 1993 yılında İstanbul’a yerleşti. Dormen Tiyatro’sunda eğitim alan Gürkan Uygun, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezundur.



2008 yılında Şebnem Ceylan ile evlenen oyuncunun bu evliliğinden Mihriban Balım isminde bir kızı ve Ateş isminde bir oğlu vardır. Tatlı Kaçıklar, Deli Yürek, Yılan Hikayesi, Aşkım Aşkım, Şapkadan Babam Çıktı, Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Pusu, Kurtlar Vadisi Terör, Muhteşem Yüzyıl, Kaçak ve Bu Şehir Arkandan Gelecek gibi bir çok sinema ve dizide rol alan Gürkan Uygun, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde Halil karakterine hayat vermektedir. Gürkan Uygun, 1,80 metre boyunda, 76 kilo ve İkizler burcudur.

Gürkan Uygun’un rol aldığı tiyatro oyunları:

2013 – Testosteron – Oyun Atölyesi

2006 – Atina'lı Timon – Oyun Atölyesi

1998 – Yukarıda Biri mi Var – Dormen Tiyatrosu

1997 – Bu Fiatrosu

1996 – Komik Para – Dormen Tiyatrosu

1995 – Arapsaçı – Dormen Tiyatrosu

1994 – Muhteşem İkili – Dormen Tiyatrosu

Gürkan Uygun’un rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Türk Herkül ((Enver) (Sinema Filmi)

2018 – Payitaht Abdülhamid (Halil Halid) (TV Dizisi)

2017 – Mehmed Bir Cihan Fatihi (Delibaş) (TV Dizisi)

2017 – Hep Yek 2 (Cevat) (Sinema Filmi)

2017 – Bu Şehir Arkandan Gelecek (Şahin Vargı)(TV Dzs)

2016 – Somuncu Baba Aşkın Sırrı (Yıldırım Bayezid) (Sinema Filmi)

2016 – Kehribar (Orhan Yarımcalı)(TV Dizisi)

2016 – Deliormanlı (Tahsin Kara) (Snema Flm)

2016 – Ankara Yazı (Ahmet) (Sinema Filmi)

2015 – Yemekteydik ve Karar Verdim (Sinema Filmi)

2015 – Mu Tya Mu the Mysterous Melody (Zebab) (Sinema Filmi)

2015 – Hep Yek (Cevat) (Sinema Filmi)

2015 – Geym of Bizans (Gazi Magosa) (Sinema Filmi)

2015 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Murat) (TV Dizisi)

2014 – Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Komiser) (Sinema Filmi)

2014 – Unutursam Fısılda (Kemal) (Sinema Filmi)

2014 – Hobbit: Beş Ordunun Savaşı (Oin Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2014 – Bana Masal Anlatma (Jilet Ali)

2013 – Çanakkale: Yolun Sonu (Muhsin) (Sinema Filmi)

2013 – Tamam mıyız? (İhsan’ın Babası) (Sinema Filmi)

2013 – Lal (Kaçakçı Cafer) (Sinema Filmi)

2013 – 2014 – Kaçak (Serhat Haker) (TV Dizisi)

2013 – Günce (Kağıt Toplayıcı) (Sinema Filmi)

2013 – Allah Muhafaza (TV Dizisi)

2012 – Hobbit: Beklenmedik Yolculuk (Oin Seslendirmesi (Sinema Filmi)

2012 – Hititya: Madalyonun Sırrı (Zebab) (Sinema Filmi)

2012-2013 – Muhteşem Yüzyıl (Mimar Sinan)(TV Dizisi)

2011 – Kurtlar Vadisi Filistin (Memati) (Sinema Filmi)

2010 – Halil İbrahim Sofrası (Memati Baş) (TV Dizisi)

2007 – Kurtlar Vadisi Terör (Memati) (TV Dizisi)

2007-2015 – Kurtlar Vadisi Pusu (Memati) (TV Dizisi)

2005 – Çarpışma (Muşta) (Sinema Filmi)

2005 – Kurtlar Vadisi Irak (Memati) (Sinema Filmi)

2005 – Acı Hayat (Kabadayı) (TV Dizisi)

2003-2005 – Kurtlar Vadisi (Memati) (TV Dizisi)

2002 – Deli Yürek (Cihan) (TV Dizisi)

2001 – Aşkım Aşkım (Müfettiş) (TV Dizisi)

2000 – Yedi Numara (Anıl) (TV Dizisi)

1999 – Yılan Hikayesi (Ramazan) (TV Dizisi)

1999 – Fasulye (Cengiz) (Sinema Filmi)

1998 – Hoşçakal Yarın (Sinema Filmi)

1998 – Affet Bizi Hocam (TV Dizisi)

1997 – Son Kumpanya (TV Dizisi)

1997 – Böyle Mi Olacaktı (Serkan) (TV Dizisi)

1997 – Afife Jale (Sinema Filmi)

1995 – Tatlı Kaçıklar (Tolgahan) (TV Dizisi)

1995 – Çiçek Taksi (Hıdır) (TV Dizisi)

1994 – Kaygısızlar (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)