Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutan nereli ve kaç yaşında?

Hafsanur Sancaktutan, 2000 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 2018 yılında Servet dizisi ile çıkan Hafsanur Sancaktutan hakkında merak edilenler haberimizde... Hafsanur Sancaktutan nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem Varlı karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Hafsanur Sancaktutan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çok küçük yaşlarından itibaren tiyatroyla ilgilenen Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla birçok ödül kazanmıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2018 yılında yayınlanan Servet adlı dizi ile yaşamıştır.

Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakterine hayat vermektedir. Hafsanur Sancaktutan, 1.63 metre boyunda, 53 kilo ve Balık burcudur.

Ödülleri:

2016 – Terakki Vakfı – Övgüye Değer Oyuncu Ödülü – Otobüs

2015 – İstek Okulları – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural

2015 – 14. PAM – Övgüye Değer Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural

2015 – Rotary Kulübü – En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural

Hafsanur Sancaktutan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Aşk Ağlatır (Ada Meryem) (TV Dizisi)

2018 – Gülperi (Fidan) (TV Dizisi)

2018 – Servet (TV Dizisi)