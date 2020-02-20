Hakan Karsak kimdir? Hakan Karsak nereli ve kaç yaşında?

Hakan Karsak, 1975 doğumludur. Televizyon ekranlarında ilk kez 2011 yılında yayınlanan Firar dizisi ile yer alan Hakan Karsak hakkında merak edilenler haberimizde... Hakan Karsak nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Enişte karakterini canlandıran Hakan Karsak hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Hakan Karsak kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

HAKAN KARSAK KİMDİR?

Hakan Karsak, 1 Nisan 1975 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya gelmiştir. Kısa bir süre sonra Ankara Sanat tiyatrosu Oyunculuk Atölyesi'nde kursiyer olarak çalışmaya başladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi İnşaat Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunudur.

Düzce depreminden sonra depremzede çocuk ve gençleri rehabilite edebilme amacıyla UNICEF'le beraber çalışarak Düzce'de 2 yıl tiyatro eğitmeni olarak görev aldı. Hakan Karsak 2013’te Patika isimli kısa filmdeki rolü ile Boğaziçi Uluslararası Film Festivali'nde, “En İyi Erkek Oyuncu Ödülü”ne layık görüldü.

Firar, Sultan, Vicdan, Benim Adım Gültepe, Min Dit, Ay Lav Yu, Press, Yangın Var, Ben O Değilim, Kiracı, Kumun Tadı, Kuzu, Deniz Seviyesi, Neden Tarkovski Olamıyorum, Köpek ve Sarmaşık gibi yapımlarda rol alan Hakan Karsak, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Enişte karakterine hayat vermektedir. Hakan Karsak, 1.70 metre boyunda, 62 kilo ve Koç burcudur.

Hakan Karsak’ın rol aldığı tiyatro oyunları:

Kaç Baba Kaç – Bakırköy Belediye Tiyatrosu – 2013

İkinin Biri – İzmit Şehir Tiyatrosu – 2010

Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir şey Oldu – Küçük Çekmece Belediye Tiyatrosu – 2009

Min Dit (Ben Gördüm) – 2009

Vanilyalı İlişkiler – Asuman Dabak Tiyatrosu – 2009

Onlar Ermiş Muradına – İstanbul Şehir Tiyatrosu – 2008

Bit Yeniği – Eskişehir Şehir Tiyatrosu – 2008

Şahane Düğün – Asuman Dabak Tiyatrosu – 2007

Bu Oyun Başka Oyun – Asuman Dabak Tiyatrosu – 2006

Karma Karışık – Eskişehir Şehir Tiyatrosu – 2006

Papaz Kaçtı – Asuman Dabak Tiyatrosu – 2005

Kantocu – İstanbul Şehir Tiyatrosu – 2005

Amphitryon 2000 – Diyarbakır Tiyatrosu – 2000

Bir Kış Öyküsü (Buzlar Çözülmeden) – 2000

Zafer Madalyası – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 1999

Nice Yıllara (oyun) – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 1998

Yukarıda Biri mi Var? -Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 1998

Küçük Adam Ne Oldu Sana? – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 1997

Kare As – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 1997

Bu Filmi Görmüştüm – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 1996

Arapsaçı – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 1995

Komik Para – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 1995

Muhteşem İkili – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 1994

Sevgilime Göz Kulak Ol – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 1994

Beşten Yediye – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 1993

Hastalık Hastası – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 1992

Hakan Karsak’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2015-2020 – Eşkya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Enişte) (TV Dizisi)

2019 – Aman Reis Duymasın (Enişte) (Sinema Filmi)

2018 – Kelebekler (Sinema Filmi)

2017 – 3,5 Lira (Kısa Film)

2015 – Köpek (Kaan) (Sinema Filmi)

2014 – Silsile (Bozo) (Sinema Filmi)

2014 – Ulan İstanbul (Faysal) (TV Dizisi)

2014 – Sarmaşık (Nadir) (Sinema Filmi)

2014 – Benim Adım Gültepe (Basri) (TV Dizisi)

2014 – Neden Tarkovski Olamıyorum? (Sedat) (Sinema Filmi)

2014 – Muska (Yaşar) (Sinema Filmi)

2014 – Kuzu (Sinema Filmi)

2014 – Kumun Tadı (Fehmi) (Sinema Filmi)

2014 – Deniz Seviyesi (Sabri) (Sinema Filmi)

2013 – Kiracı (Sinema Filmi)

2013 – Vicdan (Yaşar) (TV Dizisi)

2013 – Patika (Kısa Film)

2013 – Ben O Değilim (Sinema Filmi)

2012-2013 – Sultan (Bilal) (TV Dizisi)

2012 – Diz (Kısa Film)

2011 – Çöpten Hayaller (Kısa Film)

2011 – Yangın Var (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

2011 – Firar (İlhan) (TV Dizisi)

2009 – Press (Komiser) (Sinema Filmi)

2009 – Ben Gördüm (Nuri) (Sinema Filmi)

2009 – Ay Lav Yu (Jandarma Komutanı) (Sinema Filmi)

2008 – Ayna (Kısa Film)

2007 – Min Dit (Sinema Filmi)