Halit Ergenç kimdir? Halit Ergenç nereli ve kaç yaşında?

Halit Ergenç, 1970 doğumludur. Muhteşem Yüzyıl ve Vatanım Sensin gibi televizyon dizilerinde canlandırdığı karakterler ile hafızalara kazınan Halit Ergenç hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Halit Ergenç nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Babil dizisinde İrfan karakterini canlandıran Halit Ergenç hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Halit Ergenç kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

HALİT ERGENÇ KİMDİR?

Halit Ergenç, 30 Nisan 1970 de İstanbul'da dünyaya geldi. Beşiktaş Atatürk Lisesi'nde orta öğretim eğitimini tamamladı. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Bölümü'ne kaydolan Halit Ergenç, ikinci sınıfta okulu bıraktı. Aynı yıl Mimar Sinan Üniversitesi Opera ve Tiyatro Bölümü’ne girdi ve mezun oldu.

2006 yılında Binbir Gece adlı dizide canlandırdığı Onur karakteriyle büyük bir çıkış yapan Halit Ergenç, 2011 yılında yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Kanuni Sultan Süleyman karakteri ile izleyicilerin büyük beğenisini toplamıştır.

2007-2008 yılları arasında uzun süre beraberlik yaşadığı Gizem Soysaldı ile evli kalan ve bir yıllık evliliğin ardından boşanan Halit Ergenç, daha sonra yine kendisi gibi oyuncu olan Bergüzar Korel ile evlendi. Halit Ergenç’in bu evlilikten bir oğlu vardır.

Tatlı Kaçıklar, Kara Melek, Böyle mi Olacaktı, Gurbetçiler, Ölümün El Yazısı, Dedem, Goffret ve Ben, Kumsaldaki İzler, Zerda, Esir Şehrin İnsanları, Aliye, Babam ve Oğlum, Binbir Gece, Devrim Arabaları, Acı Aşk, Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol alan Halit Ergenç şimdilerde, Star TV ekranlarında yayınlanan Babil dizisinde İrfan karakterine hayat vermektedir. Halit Ergenç, 1.83 metre boyunda, 82 kilo ve Boğa burcudur.

Ödülleri

2009 Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülü – En İyi Erkek Oyuncu

2006 Altın Kelebek En İyi Erkek Oyuncu – Binbir Gece

2014 Altın Kelebek En İyi Erkek Oyuncu – Muhteşem Yüzyıl

Halit Ergenç’in rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Babil (İrfan) (TV Dizisi)

2016-2018 – Vatanım Sensin (Cevdet) (TV Dizisi)

2017 – İstanbul Kırmızısı (Orhan) (Sinema Filmi)

2011-2013 – Muhteşem Yüzyıl (Kanuni Sultan Süleyman) (TV Dizisi)

2010 – Misafir (Sinema Filmi)

2009 – Dersimiz Atatürk (Sinema Filmi)

2009 – Acı Aşk (Orhan) (Sinema Filmi)

2008 – Devrim Arabaları (Sinema Filmi)

2007 – Terra'yı Kurtarmak (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2006 – Tramvay (Sinema Filmi)

2006 – İlk Aşk (Sinema Filmi)

2006-2008 – Binbir Gece (Onur) (TV Dizisi)

2005 – The Net 2.0 (Sinema Filmi)

2005 – Babam ve Oğlum (Sinema Filmi)

2004 – Aliye (Sinan) (TV Dizisi)

2003 – Şapkadan Babam Çıktı (TV Dizisi)

2003 – Okul (Sinema Filmi)

2003 – Esir Şehrin İnsanları (Mr. Dickson) (TV Dizisi)

2003 – Baba (Kartal) (TV Dizisi)

2002 – Zeybek Ateşi (Aleko) (TV Dizisi)

2002 – Zerda (Devran) (TV Dizisi)

2002 – Kumsaldaki İzler (Fazıl) (TV Dizisi)

2002 – Azad (TV Dizisi)

2001 – Dedem, Gofret ve Ben (Vedat) (TV Dizisi)

2000 – Ölümün El Yazısı (Sinema Filmi)

2000 – Hiç Yoktan Aşk (Erdal) (TV Dizisi)

2000 – Dadı (Emir) (TV Dizisi)

1998 – Ölümün El Yazısı (TV Filmi)

1997 – Böyle mi Olacaktı (TV Dizisi)

1997 – İlk Aşk (Kemal) (TV Dizisi)

1996 – Tatlı Kaçıklar (Tom) (TV Dizisi)

1996 – Köşe Kapmaca (TV Dizisi)

1996 – Gurbetçiler (TV Dizisi)

1996 – 1999 – Kara Melek (Kürşat) (TV Dizisi)

1994 – Gülşen Abi (Berkay) (TV Dizisi)